Си Цзиньпин: Миру грозит катастрофа в случае столкновения Китая и США
Единственным выходом, по его словам, является сотрудничество.
Фото © ТАСС / Zuma
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что миру грозит катастрофа, если Китай столкнётся с США. Об этом он сказал в ходе первого телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом.
"Противостояние Китая и США — абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира", — цитирует политика Центральное телевидение КНР.
Единственным выбором для двух стран, по словам Си Цзиньпина, является сотрудничество.
Напомним, ранее о переговорах лидеров двух стран рассказали в Белом доме. Там отметили, что Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и всё более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня.
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