Си Цзиньпин: Миру грозит катастрофа в случае столкновения Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что миру грозит катастрофа, если Китай столкнётся с США. Об этом он сказал в ходе первого телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом.

"Противостояние Китая и США — абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира", — цитирует политика Центральное телевидение КНР.

Единственным выбором для двух стран, по словам Си Цзиньпина, является сотрудничество.

Напомним, ранее о переговорах лидеров двух стран рассказали в Белом доме. Там отметили, что Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и всё более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня.

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