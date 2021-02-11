Байден и Си Цзиньпин впервые провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден впервые провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил Белый дом.

Американский лидер поздравил собеседника и китайский народ с наступлением Нового года по лунному календарю. Он подтвердил, что приоритетом его политики является процветание Соединённых Штатов, а также сохранение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

"Президент Байден подчеркнул свою фундаментальную озабоченность по поводу принудительной и несправедливой экономической практики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и всё более агрессивных действий в регионе, в том числе в отношении Тайваня", — отмечается в сообщении.

Президент США и Си Цзиньпин обменялись мнениями о противодействии пандемии коронавируса и об общих проблемах глобальной безопасности в области здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия.

Байден пообещал лидеру КНР "практичное, ориентированное на результат" общение.

Ранее Байден пообещал без колебаний применять военную силу для защиты интересов США по всему миру.

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