Юрист рассказал о выплате, которую россияне могут получить от государства раз в год

Раз в год граждане России могут получить от государства единовременную выплату в качестве малоимущих. Какие требования для этого необходимо соблюдать, в беседе с агентством "Прайм" рассказал управляющий партнёр юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

Сумма единовременной материальной помощи (ЕМП) разнится в зависимости от региональных условий: величины прожиточного минимума, средней заработной платы и других факторов. Так, например, в Ямало-Ненецком автономном округе она может достигать 50 тысяч рублей при наступлении экстремальной жизненной ситуации. В Брянской области ЕМП рассчитывается как 30% от разности между суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом на всех членов семьи заявителя.

В Подмосковье выплата не может превышать шести тысяч рублей на человека, а в Удмуртии она зависит от статуса гражданина и жизненной ситуации. К примеру, одинокие беременные могут рассчитывать на три тысячи рублей, а семья студентов при рождении ребёнка — на 15 тысяч.

Полученные средства можно потратить на обувь, одежду, школьные товары для детей, расходные материалы для начала бизнеса и частичное возмещение аренды. Социальная помощь назначается на срок от трёх месяцев до года.

"Социальная помощь в рамках социального контракта носит экспериментальный характер и доступна не во всех регионах. В законе не указана конкретная сумма выплаты, размер выплаты зависит от усмотрения комиссии", — заключил Редин.

Ранее стало известно, что с января 2022 года заявления на выплату пенсии за умерших можно будет подать онлайн.

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