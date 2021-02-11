"Ты хотя бы не кот": республиканец застрял вниз головой во время онлайн-заседания
Его коллеги сразу же вспомнили, что недавно адвокат из Техаса не смог отключить фильтр в Zoom и провёл трансляцию в образе котёнка.
Республиканец из Миннесоты застрял вверх ногами на видео во время онлайн-слушаний комитета палаты представителей по финансовым вопросам. Он не смог сразу разобраться, как переключить режим, и стал объектом шуток среди коллег.
"Я не знаю, как это исправить. Я не знаю, что случилось, просто так случилось. Я выключил и снова включил, но всё по-прежнему", — пожаловался Том Эммер, когда ему сообщили, что он висит вниз головой на экране.
Член палаты представителей Максин Уотерс спросила политика, может ли он как-то исправить ситуацию, в то время как коллеги подшучивали над его неловким положением.
"Ну, ты хотя бы не кот!" — крикнул один из них, намекая на недавний случай, когда адвокат не сумел переключить фильтр в Zoom.
Адвокат из Техаса не смог выключить фильтр в Zoom и был вынужден провести всё заседание "котом" — видео
Ещё один участник заседания порекомендовал Эммеру встать на голову. Республиканцу предрекли, что запись с ним станет вирусной.
Ранее Лайф рассказывал про адвоката, который забыл про камеру во время онлайн-заседания и занялся сексом с клиенткой на глазах у судьи.
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