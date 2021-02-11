Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Ты хотя бы не кот": республиканец застрял вниз головой во время онлайн-заседания

Его коллеги сразу же вспомнили, что недавно адвокат из Техаса не смог отключить фильтр в Zoom и провёл трансляцию в образе котёнка.

11 февраля 2021, 03:57

Республиканец из Миннесоты застрял вверх ногами на видео во время онлайн-слушаний комитета палаты представителей по финансовым вопросам. Он не смог сразу разобраться, как переключить режим, и стал объектом шуток среди коллег.

"Я не знаю, как это исправить. Я не знаю, что случилось, просто так случилось. Я выключил и снова включил, но всё по-прежнему", — пожаловался Том Эммер, когда ему сообщили, что он висит вниз головой на экране.

Член палаты представителей Максин Уотерс спросила политика, может ли он как-то исправить ситуацию, в то время как коллеги подшучивали над его неловким положением.

"Ну, ты хотя бы не кот!" — крикнул один из них, намекая на недавний случай, когда адвокат не сумел переключить фильтр в Zoom.

Адвокат из Техаса не смог выключить фильтр в Zoom и был вынужден провести всё заседание "котом" — видео

Адвокат из Техаса не смог выключить фильтр в Zoom и был вынужден провести всё заседание "котом" — видео

Ещё один участник заседания порекомендовал Эммеру встать на голову. Республиканцу предрекли, что запись с ним станет вирусной.

Ранее Лайф рассказывал про адвоката, который забыл про камеру во время онлайн-заседания и занялся сексом с клиенткой на глазах у судьи.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1