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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом ипотечных платежей

Злоумышленники убеждают доверчивую жертву, а если та отказывается переводить деньги, грозят штрафами.

11 февраля 2021, 03:47
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<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Мошенники придумали новую схему обмана банковских пользователей, теперь они выясняют данные об ипотечных платежах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кредитные организации.

Отмечается, что злоумышленники, зная дату и размер выплаты, пытаются убедить жертву перевести средства на фальшивые счета. Для этого они звонят от имени крупного банка и узнают, как плательщик собирается внести средства, через приложение или банкомат. В последнем случае они теряют к нему интерес.

В кредитных организациях отметили, что целью мошенника является сформировать доверие к себе и спровоцировать жертву на совершение нужных ему действий.

Мошенники научились узнавать данные чужих карт с помощью приложений

Мошенники научились узнавать данные чужих карт с помощью приложений

В случае если жертва отказывается, злоумышленник может пригрозить штрафами. После этого на телефон ипотечного заёмщика приходит ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги. Естественно, они попадают на сторонние счета.

Ранее в полиции предупредили о росте числа мошеннических сайтов по продаже авиабилетов.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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