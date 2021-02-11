"Угрожали повесить на лужайке": опубликовано видео эвакуации Пенса во время штурма Капитолия

Опубликовано видео эвакуации Пенса во время штурма Капитолия. Видео © Twitter / ThisWeekABC

В ходе слушаний в сенате по импичменту экс-лидера США Дональда Трампа впервые было опубликовано видео эвакуации вице-президента Майка Пенса из Капитолия.

Камеры наблюдения запечатлели момент, когда политика выводят из комнаты рядом с залом сената после того, как протестующие ворвались в здание. Кроме того, вместе с записью транслировалась интерактивная карта, на которой были видны все передвижения.

Обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит заявила, что повстанцы угрожали безопасности Пенса и желали добраться до него, поскольку тот отказался выполнить требования Трампа. По её словам, мятежники хотели повесить вице-президента на лужайке, а также расправиться со спикером нижней палаты Нэнси Пелоси.

"Сторонники Трампа угрожали убийством вице-президенту Пенсу, потому что он отверг требование президента Трампа отменить результаты выборов", — подчеркнула конгрессвумен.

Корреспондент телеканала ABC News Джон Карл, освещающий заседание по импичменту, отметил, что это "одно из самых ужасающих" доказательств среди тех, что были озвучены в ходе процесса.

Напомним, вечером 6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли.

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