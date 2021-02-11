"Угрожали повесить на лужайке": опубликовано видео эвакуации Пенса во время штурма Капитолия
По словам освещающих процесс импичмента журналистов, это одно из самых "ужасающих" доказательств вины Трампа.
Опубликовано видео эвакуации Пенса во время штурма Капитолия. Видео © Twitter / ThisWeekABC
В ходе слушаний в сенате по импичменту экс-лидера США Дональда Трампа впервые было опубликовано видео эвакуации вице-президента Майка Пенса из Капитолия.
Камеры наблюдения запечатлели момент, когда политика выводят из комнаты рядом с залом сената после того, как протестующие ворвались в здание. Кроме того, вместе с записью транслировалась интерактивная карта, на которой были видны все передвижения.
Обвинитель от палаты представителей Стейси Плэскит заявила, что повстанцы угрожали безопасности Пенса и желали добраться до него, поскольку тот отказался выполнить требования Трампа. По её словам, мятежники хотели повесить вице-президента на лужайке, а также расправиться со спикером нижней палаты Нэнси Пелоси.
"Сторонники Трампа угрожали убийством вице-президенту Пенсу, потому что он отверг требование президента Трампа отменить результаты выборов", — подчеркнула конгрессвумен.
Корреспондент телеканала ABC News Джон Карл, освещающий заседание по импичменту, отметил, что это "одно из самых ужасающих" доказательств среди тех, что были озвучены в ходе процесса.
Беспорядки у Капитолия в США
Напомним, вечером 6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли.
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