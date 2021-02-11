ВОЗ допускает, что коронавирус начал распространяться в Китае до декабря 2019 года
Специалисты призвали Пекин провести более широкий анализ крови образцов.
Фото © ТАСС / AP
Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что коронавирус начал распространяться в Китае до декабря 2019 года, когда КНР официально объявила о вспышке болезни. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Так, по данным специалистов ВОЗ, 90 человек были госпитализированы с симптомами, похожими на ковид, в октябре 2019 года. Отмечается, что власти Китая взяли у них анализы, но не обнаружили следов коронавируса. Это может быть связано с тем, что содержание антител снизилось до такого уровня, который невозможно определить.
Глава международной группы экспертов Питер Бен Эмбарек считает, что необходимы дальнейшие исследования. Специалисты призвали Пекин провести более широкие анализы крови, собранной осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы понять, когда начал распространяться коронавирус.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал обнаружение "важных улик" при расследовании по ковиду в Китае.
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