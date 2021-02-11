ВОЗ допускает, что коронавирус начал распространяться в Китае до декабря 2019 года

Эксперты Всемирной организации здравоохранения допускают, что коронавирус начал распространяться в Китае до декабря 2019 года, когда КНР официально объявила о вспышке болезни. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так, по данным специалистов ВОЗ, 90 человек были госпитализированы с симптомами, похожими на ковид, в октябре 2019 года. Отмечается, что власти Китая взяли у них анализы, но не обнаружили следов коронавируса. Это может быть связано с тем, что содержание антител снизилось до такого уровня, который невозможно определить.