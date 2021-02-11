Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Алтайский "маньяк в погонах" сбежал из тюрьмы на Кипре

Полиция и солдаты выставили блокпосты и начали его широкомасштабные поиски.

11 февраля 2021, 03:40
4362
<p>Александр Сатлаев. Фото © <a href="https://www.lgcnews.com/russian-national-escapes-from-central-prison/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LGC News</a></p>

Александр Сатлаев. Фото © LGC News

Бывший алтайский следователь Александр Сатлаев, отсидевший в России срок за изнасилования, сбежал из тюрьмы на Кипре. Об этом сообщает портал LGC News.

В последний раз россиянина видели недалеко от деревни Дикмен в районе молочного завода. Полиция и солдаты выставили блокпосты и начали его широкомасштабные поиски.

Поймай меня, если сможешь. Алтайский маньяк издевается над силовиками и надеется на срок давности

Поймай меня, если сможешь. Алтайский маньяк издевается над силовиками и надеется на срок давности

Напомним, Сатлаева арестовали на Кипре по обвинению в сексуальном насилии и грабеже. В России в 2015 году суд приговорил его к шести годам заключения за четыре изнасилования и четыре покушения. Однако в 2019 году Сатлаев вышел по УДО.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1