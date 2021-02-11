Алтайский "маньяк в погонах" сбежал из тюрьмы на Кипре
Полиция и солдаты выставили блокпосты и начали его широкомасштабные поиски.
Александр Сатлаев. Фото © LGC News
Бывший алтайский следователь Александр Сатлаев, отсидевший в России срок за изнасилования, сбежал из тюрьмы на Кипре. Об этом сообщает портал LGC News.
В последний раз россиянина видели недалеко от деревни Дикмен в районе молочного завода. Полиция и солдаты выставили блокпосты и начали его широкомасштабные поиски.
Напомним, Сатлаева арестовали на Кипре по обвинению в сексуальном насилии и грабеже. В России в 2015 году суд приговорил его к шести годам заключения за четыре изнасилования и четыре покушения. Однако в 2019 году Сатлаев вышел по УДО.
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