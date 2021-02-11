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Депутат Рады предсказал украинцам судьбу "подопытных кроликов" без российской вакцины

Он не исключил, что Незалежная получит западные препараты по остаточному принципу.

11 февраля 2021, 04:01

Фото © Pixabay

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива предсказал украинцам судьбу "подопытных кроликов", на которых Запад будет испытывать свои вакцины.

В этом мнении политик разошёлся с президентом Владимиром Зеленским, который подобным образом высказался про российский препарат, заявив, что на гражданах нельзя экспериментировать.

"И я не исключаю, что нам дадут вакцину, чтобы частично испробовать её, мы же для них подопытные кролики, на которых ставят эксперименты", заявил Кива в эфире телеканала "Россия-1".

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Депутат добавил, что Незалежная давно превратилась в страну третьего мира для Европы и США и в вопросах вакцинации Киев руководствуется не интересами украинцев, а указаниями извне.

Кива не исключил того, что Украина получит западные вакцины по остаточному принципу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ властей от закупки российской вакцины "Спутник V". По его словам, она якобы не имеет подтверждения результативности, а жители Незалежной "не кролики", поэтому власти не имеют права "на них экспериментировать".

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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