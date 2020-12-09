Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Красу Росгвардии" уволили со службы из-за видео в Instagram

Девушка сняла сториз на режимном объекте.

9 декабря 2020, 14:38
4688
Фото © rosguard.gov.ru

Фото © rosguard.gov.ru

Жительница Екатеринбурга Анна Храмцова, победившая в конкурсе "Краса Росгвардии", уволена из этого ведомства. Причиной стало видео, которое она сняла для своего инстаграма, находясь при этом на территории режимного объекта. Об этом пишет КП.

По её данным, видео с закрытого объекта увидел в аккаунте девушки её коллега. Он посчитал такое недопустимым и сообщил командиру.

Модель уволили из дома престарелых спустя 5 лет примерной работы, узнав, чем она занимается дома

Модель уволили из дома престарелых спустя 5 лет примерной работы, узнав, чем она занимается дома

Софи была расстроена таким отношением, но теперь, получая неплохие деньги, она понимает, что всё сложилось лучшим образом.

Храмцова же заявила, что пока не готова комментировать случившееся. Ей нужно всё обдумать, после чего она решит, как жить дальше. В органах девушка служила 11 лет.

А учительницу из Петербурга ранее уволили из-за откровений в "Твиттере".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1