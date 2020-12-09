"Красу Росгвардии" уволили со службы из-за видео в Instagram

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Жительница Екатеринбурга Анна Храмцова, победившая в конкурсе "Краса Росгвардии", уволена из этого ведомства. Причиной стало видео, которое она сняла для своего инстаграма, находясь при этом на территории режимного объекта. Об этом пишет КП.

По её данным, видео с закрытого объекта увидел в аккаунте девушки её коллега. Он посчитал такое недопустимым и сообщил командиру.

Храмцова же заявила, что пока не готова комментировать случившееся. Ей нужно всё обдумать, после чего она решит, как жить дальше. В органах девушка служила 11 лет.

А учительницу из Петербурга ранее уволили из-за откровений в "Твиттере".