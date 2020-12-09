"Вкусвилл" извинился за пожелание покупателям "лёгкой смерти"
В компании расценивают произошедшее именно как ошибку, а не умышленный троллинг клиентов.
Фото © Instagram/ vkusvill_ru
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Сеть магазинов "Вкусвилл" оказалась в среду в центре скандала после того, как при звонке на горячую линию все клиенты услышали песню с пожеланиями "лёгкой смерти" и рекомендациями покончить с собой. Возмущённые покупатели буквально "атаковали" социальные сети магазина, теряясь в догадках, что это было — проделка пранкера или какой-то неудачный пиар-ход.
— Вопрос к руководству! Кому пришла в голову мысль — поставить песню-ожидание на горячей линии со словами: "Лёгкой смерти тебе, мой друг"! Вот не смешно! — гласил один из комментариев в аккаунте магазина в Instagram.
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Представитель "Вкусвилла" Анна Платова поспешила объясниться перед покупателями. По её словам, файл с депрессивной композицией был проигран покупателям случайно из-за путаницы в названиях.
— Да, это случился недосмотр со стороны телефонии, которую мы тестировали в этот день. Их инженер не посмотрел аудиофайл и крутил его. Ситуация длилась около 20 минут. Мы всё убрали. Перед всеми покупателями извиняемся, что такое произошло, сделали выводы, — приводит её слова Пятый канал.
Названы три продукта, которые блокируют коронавирус. Их легко найти в магазинеА причина — в содержании веществ, которые не дают вирусу размножаться в организме.
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