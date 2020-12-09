"Вкусвилл" извинился за пожелание покупателям "лёгкой смерти"

Сеть магазинов "Вкусвилл" оказалась в среду в центре скандала после того, как при звонке на горячую линию все клиенты услышали песню с пожеланиями "лёгкой смерти" и рекомендациями покончить с собой. Возмущённые покупатели буквально "атаковали" социальные сети магазина, теряясь в догадках, что это было — проделка пранкера или какой-то неудачный пиар-ход.

— Вопрос к руководству! Кому пришла в голову мысль — поставить песню-ожидание на горячей линии со словами: "Лёгкой смерти тебе, мой друг"! Вот не смешно! — гласил один из комментариев в аккаунте магазина в Instagram.

Представитель "Вкусвилла" Анна Платова поспешила объясниться перед покупателями. По её словам, файл с депрессивной композицией был проигран покупателям случайно из-за путаницы в названиях.

— Да, это случился недосмотр со стороны телефонии, которую мы тестировали в этот день. Их инженер не посмотрел аудиофайл и крутил его. Ситуация длилась около 20 минут. Мы всё убрали. Перед всеми покупателями извиняемся, что такое произошло, сделали выводы, — приводит её слова Пятый канал.

Ранее Лайф рассказывал, как в центре Москвы мужчина, одетый в зелёную форму курьера Delivery Club, попытался вынести из магазина "Магнолия" колбасу, не заплатив за неё. Это увидел охранник, завязалась драка. К неизвестному присоединились двое друзей, сторож вытащил биту.