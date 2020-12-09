Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Петербурге выписанный после лечения от ковида пенсионер умер по пути домой

Мужчина стал задыхаться прямо на улице.

9 декабря 2020, 14:08
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Санкт-Петербурге сотрудники скорой помощи не смогли спасти пожилого мужчину, который почувствовал себя плохо на улице Доблести. Вскоре выяснилось, что всего за несколько часов до смерти его выписали из 15-й городской больницы. Пенсионер болел коронавирусом.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", врачи предписали пенсионеру лечение на самоизоляции. Для этого он попросил сына снять ему квартиру и встретить. Но по какой-то причине встречи не произошло. Уже недалеко от места жительства 65-летний мужчина стал задыхаться, и потом случилось страшное. В обстоятельствах смерти пенсионера теперь разбирается Следственный комитет.

Обмывали зарплату. Ростовских медиков застали во время пьянки в реанимации — видео

Обмывали зарплату. Ростовских медиков застали во время пьянки в реанимации — видео

Они едва стояли на ногах и с трудом вели беседу.

Ранее Лайф публиковал видео с врачом красной зоны, который сам заразился коронавирусом. На собственном опыте он рассказал, что чувствуют его пациенты.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1