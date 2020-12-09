В Петербурге выписанный после лечения от ковида пенсионер умер по пути домой

В Санкт-Петербурге сотрудники скорой помощи не смогли спасти пожилого мужчину, который почувствовал себя плохо на улице Доблести. Вскоре выяснилось, что всего за несколько часов до смерти его выписали из 15-й городской больницы. Пенсионер болел коронавирусом.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", врачи предписали пенсионеру лечение на самоизоляции. Для этого он попросил сына снять ему квартиру и встретить. Но по какой-то причине встречи не произошло. Уже недалеко от места жительства 65-летний мужчина стал задыхаться, и потом случилось страшное. В обстоятельствах смерти пенсионера теперь разбирается Следственный комитет.

Ранее Лайф публиковал видео с врачом красной зоны, который сам заразился коронавирусом. На собственном опыте он рассказал, что чувствуют его пациенты.