В Петербурге выписанный после лечения от ковида пенсионер умер по пути домой
Мужчина стал задыхаться прямо на улице.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В Санкт-Петербурге сотрудники скорой помощи не смогли спасти пожилого мужчину, который почувствовал себя плохо на улице Доблести. Вскоре выяснилось, что всего за несколько часов до смерти его выписали из 15-й городской больницы. Пенсионер болел коронавирусом.
По данным телеканала "Санкт-Петербург", врачи предписали пенсионеру лечение на самоизоляции. Для этого он попросил сына снять ему квартиру и встретить. Но по какой-то причине встречи не произошло. Уже недалеко от места жительства 65-летний мужчина стал задыхаться, и потом случилось страшное. В обстоятельствах смерти пенсионера теперь разбирается Следственный комитет.
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