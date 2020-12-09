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Инфекционист объяснил, почему скончались участники испытаний вакцины Pfizer

По словам эксперта, от внезапной гибели не застрахован ни один человек, эффективность вакцины может не иметь к этому никакого отношения.

9 декабря 2020, 13:49
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Фото © Pixabay

Доктор медицинских наук Николай Малышев назвал несколько вероятных причин смерти испытателей вакцины от коронавируса, созданной американской компанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech. По словам инфекциониста, от внезапной гибели не застрахован ни один человек, эффективность вакцины, как правило, к этому не имеет никакого отношения.

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Четверо из них получили настоящий препарат, двое — плацебо.

Я сталкивался с такими вещами, это бывает. Люди умирают от сопутствующих заболеваний или вообще неожиданно. Например, выявляется язва желудка или прободение, и человек гибнет, — приводит слова эксперта "Московский комсомолец".

Малышев отметил, что добровольцы, которые должны испытывать вакцину, проходят серьёзное обследование. Человек сдаёт весь комплекс анализов, в том числе биохимию, и тем не менее возможную смерть от инсульта и инфаркта сложно предсказать.

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Ожидается, что она станет доступна на всей территории страны уже со следующей недели.

Ранее Лайф сообщал о смерти шести участников испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer. Четыре летальных исхода произошли в группе, которой досталась вакцина, две — в группе людей, которым вводили плацебо. Половина из них были старше 55 лет.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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