Инфекционист объяснил, почему скончались участники испытаний вакцины Pfizer
По словам эксперта, от внезапной гибели не застрахован ни один человек, эффективность вакцины может не иметь к этому никакого отношения.
Фото © Pixabay
Доктор медицинских наук Николай Малышев назвал несколько вероятных причин смерти испытателей вакцины от коронавируса, созданной американской компанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech. По словам инфекциониста, от внезапной гибели не застрахован ни один человек, эффективность вакцины, как правило, к этому не имеет никакого отношения.
В США умерло шесть участников испытаний вакцины Pfizer от ковида. Биолог объяснила, как это скажется на её использованииЧетверо из них получили настоящий препарат, двое — плацебо.
— Я сталкивался с такими вещами, это бывает. Люди умирают от сопутствующих заболеваний или вообще неожиданно. Например, выявляется язва желудка или прободение, и человек гибнет, — приводит слова эксперта "Московский комсомолец".
Малышев отметил, что добровольцы, которые должны испытывать вакцину, проходят серьёзное обследование. Человек сдаёт весь комплекс анализов, в том числе биохимию, и тем не менее возможную смерть от инсульта и инфаркта сложно предсказать.
Великобритания одобрила использование антиковидной вакцины от Pfizer и BioNTechОжидается, что она станет доступна на всей территории страны уже со следующей недели.
Ранее Лайф сообщал о смерти шести участников испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer. Четыре летальных исхода произошли в группе, которой досталась вакцина, две — в группе людей, которым вводили плацебо. Половина из них были старше 55 лет.
Выбор редакции
Вакцина от коронавируса Pfizer одобрена для применения в США
У нескольких участников испытания вакцины "Спутник V" выявили коронавирус
Названы самые вредные блюда на новогоднем столе россиян
Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0