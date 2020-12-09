Скончался заслуженный артист России Александр Самойлов

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Александр Самойлов скончался в результате продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте МХАТ имени Горького.

В сообщении театра отмечается, что Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. Коллеги с теплом отзываются о нём и вспоминают, что Самойлов вырастил шестерых детей, среди которых четверо решили связать судьбу с актёрской профессией. Знакомые с ним актёры говорят: "Ушёл настоящий русский артист".

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в Кемерове в актёрской семье. Зрителям он особенно запомнился, сыграв Берлиоза в "Мастере и Маргарите" — театральной постановке по роману Михаила Булгакова, а также отца Захария в "Жизни Клима Самгина" по Максиму Горькому. Также он снимался в сериалах "Две судьбы", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "След" и других.

Напомним, в начале декабря скончался народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в советском фильме "Собачье сердце". Ему был 71 год. Артист болел коронавирусом.