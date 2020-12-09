Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Скончался заслуженный артист России Александр Самойлов

Зрителям он особенно запомнился ролью Берлиоза в "Мастере и Маргарите".

9 декабря 2020, 13:20
7950
<p>Фото © МХАТ имени Горького</p>

Фото © МХАТ имени Горького

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Александр Самойлов скончался в результате продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте МХАТ имени Горького.

В сообщении театра отмечается, что Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам. Коллеги с теплом отзываются о нём и вспоминают, что Самойлов вырастил шестерых детей, среди которых четверо решили связать судьбу с актёрской профессией. Знакомые с ним актёры говорят: "Ушёл настоящий русский артист".

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в Кемерове в актёрской семье. Зрителям он особенно запомнился, сыграв Берлиоза в "Мастере и Маргарите" — театральной постановке по роману Михаила Булгакова, а также отца Захария в "Жизни Клима Самгина" по Максиму Горькому. Также он снимался в сериалах "Две судьбы", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "След" и других.

Умер актёр, сыгравший Дарта Вейдера

Умер актёр, сыгравший Дарта Вейдера

Известно, что в последнее время Проуз болел.

Напомним, в начале декабря скончался народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в советском фильме "Собачье сердце". Ему был 71 год. Артист болел коронавирусом.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1