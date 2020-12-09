Фонтан в три метра, клубы пара выше 16-этажки. Лайф публикует видео прорыва трубы на юге Москвы

Трубу с горячей водой прорвало на улице Тёплый Стан на юге Москвы. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента коммунальной аварии.

Сейчас фонтан высотой три метра бьёт из-под земли, а клубы пара поднимаются выше расположенной рядом 16-этажки. Движение по улице полностью перекрыто.