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Фонтан в три метра, клубы пара выше 16-этажки. Лайф публикует видео прорыва трубы на юге Москвы

Сейчас на месте аварии работают коммунальщики.

9 декабря 2020, 13:15

Видео © LIFE

Трубу с горячей водой прорвало на улице Тёплый Стан на юге Москвы. В распоряжении Лайфа оказалось видео момента коммунальной аварии.

Сейчас фонтан высотой три метра бьёт из-под земли, а клубы пара поднимаются выше расположенной рядом 16-этажки. Движение по улице полностью перекрыто.

Сейчас на месте аварии работают коммунальщики.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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