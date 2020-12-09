Кокорин восстановился от травмы и готов сыграть против "Зенита" и "Сочи"
Форвард тренируется в общей группе.
Стало известно, что нападающий "Спартака" Александр Кокорин восстановился от травмы и тренируется в общей группе.
Александр Кокорин готовится к #СочиСпартак в общей группе 👌 pic.twitter.com/N7Y1f7GPBf— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 9, 2020
— Кокорин восстановился от повреждения. Он работает и горит желанием выйти как против "Сочи", так и против "Зенита", — об этом "Р-Спорту" сообщил глава Департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.
Напомним, матч против "Сочи" состоится 12 декабря, а против "Зенита" — 16 декабря.
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