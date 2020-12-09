Кокорин восстановился от травмы и готов сыграть против "Зенита" и "Сочи"

Стало известно, что нападающий "Спартака" Александр Кокорин восстановился от травмы и тренируется в общей группе.

— Кокорин восстановился от повреждения. Он работает и горит желанием выйти как против "Сочи", так и против "Зенита", — об этом "Р-Спорту" сообщил глава Департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.