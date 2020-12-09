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Кокорин восстановился от травмы и готов сыграть против "Зенита" и "Сочи"

Форвард тренируется в общей группе.

9 декабря 2020, 12:59

Стало известно, что нападающий "Спартака" Александр Кокорин восстановился от травмы и тренируется в общей группе.

Кокорин восстановился от повреждения. Он работает и горит желанием выйти как против "Сочи", так и против "Зенита", — об этом "Р-Спорту" сообщил глава Департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

Напомним, матч против "Сочи" состоится 12 декабря, а против "Зенита" — 16 декабря.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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