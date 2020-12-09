"Цирк, борьба за кормушку и очередной развал". Реакция Сети на перестановки в "Спартаке"

Слухи о перестановках в руководстве московского "Спартака" ходили последние пару недель, и вот они подтвердились. На сайте клуба опубликовали заявление о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым, который ради красно-белых оставил "Уфу". До этого увольнения стало известно и об уходах спортивного директора Антона Чистякова и главы селекции Наримана Акавова.

И если предыдущий гендир Томас Цорн проработал в "Спартаке" целых 14 месяцев, то Газизов — всего 153 дня. Что он успел сделать за это время?

Бросить перчатку "Зениту".

Купить Остона Урунова, Александра Кокорина и Виктора Мозеса.

Оставить Доменико Тедеско у руля команды.

Стоит признать, что приобретения себя не оправдали, но и у Газизова было всего одно трансферное окно плюс работал он в условиях пандемии. Как за это время успеть построить свою систему в клубе? При всём этом команда занимает первое место в турнирной таблице. Так что же ещё нужно было Федуну?

— Шамиль Газизов не предложил видения стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры "Спартака". Это касается и спортивной части, и менеджмента, — так пояснил причину увольнения глава департамента по коммуникациям Антон Фетисов.

Реакция Сети

Мы посмотрели комментарии на сайте "Фратрии", и, как оказалось, многие так и не поняли решения Федуна.

Какой бы ни был Газизов, но это днище.

Очередной развал, борьба за кормушку. На клуб плевать всем. Цирк опять. Только в "Спартаке" такой бардак.

Недолго работают менеджеры, которые пытаются разогнать собак от кормушки.

"Спартак" такой "Спартак". Из клуба сделали цирк. Одно и то же, каждый полгода работает... Летом сменим тренера, вангую.

Дальше — провал в чемпионате, увольнение Тедеско и всё по кругу.

Долгосрочные проекты у Федуна не приживаются. Мечемся куда не знаем.

Ну вот какие причины расставания? Команда — в лидерах, тренер — толковый. Трансферы? Так команда в лидерах, значит, и игроков пока хватает, или это не показатель?

Футбольный клуб "Тамбов" обратился к "Спартаку" с вопросом, как надо им ещё сыграть, чтобы после матча красно-белые не уволили генерального директора. Ведь Цорна уволили тоже после матча с их командой...

@fcsm_official , мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли🤔 pic.twitter.com/xDj6bOTFvt — ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 9, 2020

Нашлось место юмору и среди фанатов.

Газизов уходит из клуба. «Спартак» публикует гифку из «Симпсонов», а потом удаляет. pic.twitter.com/Ton7Q7kIEv — Гол (@Golrusuper) December 9, 2020

Газизов и Цорн встретились, чтобы обсудить недолгую работу в «Спартаке» pic.twitter.com/J6NYLw2DkU — Злой Спорт (@Angry_Sport) December 8, 2020

Про цирк в "Спартаке" писали и спортивные журналисты.

Газизов покинул Спартак, какой же всё-таки цирк в этом клубе 🙃🙃🙃 — Semen Zigaev (@aladier2) December 8, 2020

Шамилю удачи! Он отличный менеджер и человек!!!💪🏻 Но такого цирка, как в Спартаке, нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. Локомотив попробовал, но до Спартака всё равно не дотягивает. Кинокомедия просто🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — Константин Генич (@GenichK) December 8, 2020

Пережил Тедесочка трех гендиров в Спартаке - глядишь, и Федуна переживет. — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) December 8, 2020

Кто теперь займёт место Газизова?

Руководить "Спартаком" по решению совета директоров будет управляющий директор Евгений Мележиков, а за спортивные вопросы, формирование трансферной стратегии отвечает теперь Дмитрий Попов.

Газизова же теперь сватают в "Локомотив". В любом случае, достойное место в российском чемпионате человеку с таким опытом точно найдётся.