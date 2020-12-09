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"Цирк, борьба за кормушку и очередной развал". Реакция Сети на перестановки в "Спартаке"

В руководстве московского клуба вновь перестановки. Гендиректор Шамиль Газизов проработал в народной команде всего 153 дня.

9 декабря 2020, 12:58
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Слухи о перестановках в руководстве московского "Спартака" ходили последние пару недель, и вот они подтвердились. На сайте клуба опубликовали заявление о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым, который ради красно-белых оставил "Уфу". До этого увольнения стало известно и об уходах спортивного директора Антона Чистякова и главы селекции Наримана Акавова.

Продал Зинченко в "Манчестер Сити" и поднял с нуля футбол в Уфе. Кого Федун нанял спасать "Спартак"?

Продал Зинченко в "Манчестер Сити" и поднял с нуля футбол в Уфе. Кого Федун нанял спасать "Спартак"?

Генеральный директор "Уфы" перебирается в Москву на помощь красно-белым.

И если предыдущий гендир Томас Цорн проработал в "Спартаке" целых 14 месяцев, то Газизов — всего 153 дня. Что он успел сделать за это время?

  • Бросить перчатку "Зениту".
  • Купить Остона Урунова, Александра Кокорина и Виктора Мозеса.
  • Оставить Доменико Тедеско у руля команды.

Стоит признать, что приобретения себя не оправдали, но и у Газизова было всего одно трансферное окно плюс работал он в условиях пандемии. Как за это время успеть построить свою систему в клубе? При всём этом команда занимает первое место в турнирной таблице. Так что же ещё нужно было Федуну?

Шамиль Газизов не предложил видения стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры "Спартака". Это касается и спортивной части, и менеджмента, — так пояснил причину увольнения глава департамента по коммуникациям Антон Фетисов.

Реакция Сети

Мы посмотрели комментарии на сайте "Фратрии", и, как оказалось, многие так и не поняли решения Федуна.

  • Какой бы ни был Газизов, но это днище.
  • Очередной развал, борьба за кормушку. На клуб плевать всем. Цирк опять. Только в "Спартаке" такой бардак.
  • Недолго работают менеджеры, которые пытаются разогнать собак от кормушки.
  • "Спартак" такой "Спартак". Из клуба сделали цирк. Одно и то же, каждый полгода работает... Летом сменим тренера, вангую.
  • Дальше — провал в чемпионате, увольнение Тедеско и всё по кругу.
  • Долгосрочные проекты у Федуна не приживаются. Мечемся куда не знаем.
  • Ну вот какие причины расставания? Команда — в лидерах, тренер — толковый. Трансферы? Так команда в лидерах, значит, и игроков пока хватает, или это не показатель?

Футбольный клуб "Тамбов" обратился к "Спартаку" с вопросом, как надо им ещё сыграть, чтобы после матча красно-белые не уволили генерального директора. Ведь Цорна уволили тоже после матча с их командой...

Нашлось место юмору и среди фанатов.

Про цирк в "Спартаке" писали и спортивные журналисты.

Кто теперь займёт место Газизова?

Руководить "Спартаком" по решению совета директоров будет управляющий директор Евгений Мележиков, а за спортивные вопросы, формирование трансферной стратегии отвечает теперь Дмитрий Попов.

Газизова же теперь сватают в "Локомотив". В любом случае, достойное место в российском чемпионате человеку с таким опытом точно найдётся.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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