"Цирк, борьба за кормушку и очередной развал". Реакция Сети на перестановки в "Спартаке"
В руководстве московского клуба вновь перестановки. Гендиректор Шамиль Газизов проработал в народной команде всего 153 дня.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Слухи о перестановках в руководстве московского "Спартака" ходили последние пару недель, и вот они подтвердились. На сайте клуба опубликовали заявление о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым, который ради красно-белых оставил "Уфу". До этого увольнения стало известно и об уходах спортивного директора Антона Чистякова и главы селекции Наримана Акавова.
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И если предыдущий гендир Томас Цорн проработал в "Спартаке" целых 14 месяцев, то Газизов — всего 153 дня. Что он успел сделать за это время?
- Бросить перчатку "Зениту".
- Купить Остона Урунова, Александра Кокорина и Виктора Мозеса.
- Оставить Доменико Тедеско у руля команды.
Стоит признать, что приобретения себя не оправдали, но и у Газизова было всего одно трансферное окно плюс работал он в условиях пандемии. Как за это время успеть построить свою систему в клубе? При всём этом команда занимает первое место в турнирной таблице. Так что же ещё нужно было Федуну?
— Шамиль Газизов не предложил видения стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры "Спартака". Это касается и спортивной части, и менеджмента, — так пояснил причину увольнения глава департамента по коммуникациям Антон Фетисов.
Реакция Сети
Мы посмотрели комментарии на сайте "Фратрии", и, как оказалось, многие так и не поняли решения Федуна.
- Какой бы ни был Газизов, но это днище.
- Очередной развал, борьба за кормушку. На клуб плевать всем. Цирк опять. Только в "Спартаке" такой бардак.
- Недолго работают менеджеры, которые пытаются разогнать собак от кормушки.
- "Спартак" такой "Спартак". Из клуба сделали цирк. Одно и то же, каждый полгода работает... Летом сменим тренера, вангую.
- Дальше — провал в чемпионате, увольнение Тедеско и всё по кругу.
- Долгосрочные проекты у Федуна не приживаются. Мечемся куда не знаем.
- Ну вот какие причины расставания? Команда — в лидерах, тренер — толковый. Трансферы? Так команда в лидерах, значит, и игроков пока хватает, или это не показатель?
Футбольный клуб "Тамбов" обратился к "Спартаку" с вопросом, как надо им ещё сыграть, чтобы после матча красно-белые не уволили генерального директора. Ведь Цорна уволили тоже после матча с их командой...
@fcsm_official , мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли🤔 pic.twitter.com/xDj6bOTFvt— ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 9, 2020
Кажется, вчера нашлась перчатка Шамиля Газизова🧤— ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 6, 2020
📸 @premierliga #TheAddamsFamily #вещь pic.twitter.com/7JU8xttaNI
Нашлось место юмору и среди фанатов.
Чистяков, Акавов, Бутковский, Газизов, Цорн, Лисин, Фетисов, Мележиков, Попов, Атаманенко, Зарема...— В & М (@Tikhonov_1999) December 8, 2020
Тедеско: pic.twitter.com/u9kCnOQkKn
Газизов уходит из клуба. «Спартак» публикует гифку из «Симпсонов», а потом удаляет. pic.twitter.com/Ton7Q7kIEv— Гол (@Golrusuper) December 9, 2020
Газизов и Цорн встретились, чтобы обсудить недолгую работу в «Спартаке» pic.twitter.com/J6NYLw2DkU— Злой Спорт (@Angry_Sport) December 8, 2020
Про цирк в "Спартаке" писали и спортивные журналисты.
Газизов покинул Спартак, какой же всё-таки цирк в этом клубе 🙃🙃🙃— Semen Zigaev (@aladier2) December 8, 2020
Шамилю удачи! Он отличный менеджер и человек!!!💪🏻 Но такого цирка, как в Спартаке, нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. Локомотив попробовал, но до Спартака всё равно не дотягивает. Кинокомедия просто🤦♂️🤦♂️🤦♂️— Константин Генич (@GenichK) December 8, 2020
Пережил Тедесочка трех гендиров в Спартаке - глядишь, и Федуна переживет.— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) December 8, 2020
Кто теперь займёт место Газизова?
Руководить "Спартаком" по решению совета директоров будет управляющий директор Евгений Мележиков, а за спортивные вопросы, формирование трансферной стратегии отвечает теперь Дмитрий Попов.
Газизова же теперь сватают в "Локомотив". В любом случае, достойное место в российском чемпионате человеку с таким опытом точно найдётся.
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