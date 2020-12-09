Получил контракт в F1 и сразу влип в скандал. Сын русского миллиардера погонял в машине с полуголой девушкой
Фанаты уже призвали выгнать гонщика Никиту Мазепина из "Формулы-1".
Российский гонщик Никита Мазепин, который на днях подписал полноценный контракт с командой "Формулы-1" Haas, у себя в "Инстаграме" опубликовал скандальное видео. На записи он едет в машине с друзьями и полуголой девушкой, к которой начинает приставать. Спустя время сын российского миллиардера ролик удалил, но он уже успел разлететься по соцсетям и вызвать шквал критики.
Фанаты даже успели создать петицию с призывом исключить Мазепина из "Формулы-1".
Деньги решают. Как сын русского миллиардера оказался в "Формуле-1"Гонщик Никита Мазепин, сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина, заключил контракт с командой "Формулы-1" на следующий сезон. Его уже называют рента-драйвером, которому дали место исключительно из-за денег отца. Однако не всё так просто. 21-летний пилот отлично проводит сезон в "Формуле-2" и идёт на третьем месте в общем зачёте.
На скандальное видео уже отреагировало руководство Haas.
— Мы не оправдываем поведения Никиты Мазепина в видео. Кроме того, сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, и в настоящее время никаких других комментариев не будет сделано, — говорится в сообщении команды.
TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2)— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020
Сам спортсмен также принёс свои извинения.
— Я хотел бы принести извинения за неподобающее поведение и за тот факт, что всё было размещено в социальных сетях. Я извиняюсь за оскорбление, которое я в самом деле нанёс, и за то, что поставил в неловкое положение "Хаас". Я, как пилот "Формулы-1", обязан придерживаться более высоких стандартов, и я признаю, что подвёл самого себя и многих людей вокруг. Я обещаю извлечь уроки, — признал Никита.
С речью выступила и героиня видео, заявив, что они давно дружат, всё это было не всерьёз, а ради забавы.
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