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Получил контракт в F1 и сразу влип в скандал. Сын русского миллиардера погонял в машине с полуголой девушкой

Фанаты уже призвали выгнать гонщика Никиту Мазепина из "Формулы-1".

9 декабря 2020, 12:58

Российский гонщик Никита Мазепин, который на днях подписал полноценный контракт с командой "Формулы-1" Haas, у себя в "Инстаграме" опубликовал скандальное видео. На записи он едет в машине с друзьями и полуголой девушкой, к которой начинает приставать. Спустя время сын российского миллиардера ролик удалил, но он уже успел разлететься по соцсетям и вызвать шквал критики.

Фанаты даже успели создать петицию с призывом исключить Мазепина из "Формулы-1".

Деньги решают. Как сын русского миллиардера оказался в "Формуле-1"

Деньги решают. Как сын русского миллиардера оказался в "Формуле-1"

Гонщик Никита Мазепин, сын российского миллиардера Дмитрия Мазепина, заключил контракт с командой "Формулы-1" на следующий сезон. Его уже называют рента-драйвером, которому дали место исключительно из-за денег отца. Однако не всё так просто. 21-летний пилот отлично проводит сезон в "Формуле-2" и идёт на третьем месте в общем зачёте.

На скандальное видео уже отреагировало руководство Haas.

Мы не оправдываем поведения Никиты Мазепина в видео. Кроме того, сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, и в настоящее время никаких других комментариев не будет сделано, — говорится в сообщении команды.

Сам спортсмен также принёс свои извинения.

Я хотел бы принести извинения за неподобающее поведение и за тот факт, что всё было размещено в социальных сетях. Я извиняюсь за оскорбление, которое я в самом деле нанёс, и за то, что поставил в неловкое положение "Хаас". Я, как пилот "Формулы-1", обязан придерживаться более высоких стандартов, и я признаю, что подвёл самого себя и многих людей вокруг. Я обещаю извлечь уроки, — признал Никита.

С речью выступила и героиня видео, заявив, что они давно дружат, всё это было не всерьёз, а ради забавы.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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