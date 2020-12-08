Шумахер снова в "Формуле-1". Сможет ли сын повторить путь легендарного отца?

Май 2000 года. Уже великий, но ещё только двукратный чемпион мира Михаэль Шумахер знакомит годовалого сынишку Мика с миром больших гонок.

Декабрь 2020 года. 21-летний Мик подписывает контракт с командой Haas и тем самым возвращает легендарную фамилию в "Формулу-1".

За 20 лет, что прошли между этими событиями, много чего успело произойти. Михаэль Шумахер успел выиграть ещё пять чемпионских титулов, уйти из "Формулы-1" и вернуться обратно. И удариться о тот самый злополучный альпийский камень, который на многие годы лишил легендарного гонщика нормальной жизни. Конечно, он знает об успехах сына, пристально следит за его прогрессом. Но как же было бы здорово увидеть дуэт отца и сына в "Формуле-1": один за рулём, другой — в паддоке.

Но у Мика свой путь. И, к счастью для него, все вокруг прекрасно понимают, что он не Михаэль. В 2002 году Красный Барон и его гоночный коллега Йос Ферстаппен обсуждали перспективы своих сыновей. Оба допускали, что их фамилии в "Формуле-1" продолжат жить, и в итоге так и вышло. Вот только Макс гоняет в "Формуле-1" аж с 2015 года, а Мик появится только в следующем сезоне.

Ровно два года назад, в декабре 2018 года, Мик Шумахер приезжал в Санкт-Петербург на генеральную ассамблею Международной автомобильной федерации. Тогда он находился в статусе чемпиона "Формулы-3" и рассуждал о том, как скоро ему удастся добраться до главной гоночной серии.

— В следующем сезоне я буду выступать в "Формуле-2", я уже провёл тесты и познакомился с машиной. Но моя цель — попасть в "Формулу-1", и я приближаюсь к своей мечте. Сейчас будет возможность увидеть работу пилотов ближе, я буду внимательно наблюдать и стараться извлекать уроки из своих ошибок, — сказал тогда младший Шумахер.

Прошло два года, и вот теперь Мик — чемпион уже "Формулы-2" и готовится дебютировать в "королевских гонках". Его карьера развивается постепенно и без резких взлётов, связанных с его фамилией. Конечно, Ferrari хочет, чтобы Шумахер снова блистал в "Формуле-1", но никакого блата для Мика пока нет: он всего добился именно на трассе.

Реальный гоночный потенциал немца до сих пор не раскрыт. Да, в этом сезоне он стал чемпионом "Формулы-2", но многие вообще не поняли, как он это сделал. У Шумахера всего две победы в 24 гонках. Даже наш Роберт Шварцман, который в итоге остался без места в "Формуле-1", выиграл четыре заезда. Но Мик брал невероятной стабильностью, а не запредельным талантом. Его будущий напарник по команде Haas Никита Мазепин торпедировал соперников, устраивал дикие прорывы, даже дрался с другими гонщиками. Тут невольно задашься вопросом: а кто тут больше Шумахер?

От Мика в "Формуле-1" не ждут мгновенных побед. Haas в 2021 году не будет вкладывать большие ресурсы в развитие болида, ожидая смены технического регламента в 2022 году. Поэтому дебютный сезон уйдёт на адаптацию к серии. Правда, учиться Мику будет не у кого, ведь его будущий партнёр по команде — такой же неопытный дебютант из "Формулы-2" Никита Мазепин. Но свои полезные советы Шумахеру-младшему уже обещал дать четырёхкратный чемпион Себастьян Феттель.

— Лично я отношусь к Мику с симпатией, мы хорошо ладим, я с радостью поделюсь с ним всем, что знаю. Хотя я и видел больше побед его отца, чем Мик моих побед. Я вижу в Мике человека, которому могу помочь в каких-то вещах, которым сам научился по ходу карьеры, помочь и в жизни, и на трассе. Для Мика очень важно найти свой путь и следовать ему. Но да, разумеется, в своё время Михаэль очень много помогал мне, когда я спрашивал его советов, и теперь я постараюсь точно так же помочь Мику, — признался Себ.