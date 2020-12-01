"Это мечта всей жизни". Сына российского миллиардера взяли в "Формулу-1"
Фото © twitter / nikita_mazepin
Никита Мазепин будет выступать за команду Haas со следующего сезона.
Даже если концерн Red Bull решит отказаться от услуг Даниила Квята, в следующем году в "Формуле-1" всё же будет российский пилот. Американская команда Haas объявила о подписании контракта с Никитой Мазепиным.
Guenther welcomes Nikita Mazepin to the team.— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 1, 2020
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Никите 21 год, он является сыном российского миллиардера Дмитрия Мазепина. В этом сезоне гонщик выступает в "Формуле-2", где в данный момент занимает третье место в общем зачёте. В активе россиянина две победы и шесть подиумов.
— Стать гонщиком "Формулы-1" — для меня это мечта всей жизни, ставшая реальностью. Я очень ценю доверие со стороны Джина Хааса, Гюнтера Штайнера и всей команды. Они дали молодому пилоту шанс, и я благодарю их за это, — прокомментировал новость Мазепин.
Отметим, что по ходу сезона место в "Формуле-1" активно пророчили и другим пилотам "Ф-2": Мику Шумахеру, Каллуму Илотту и ещё одному россиянину Роберту Шварцману. Все они входят в топ-4 общего зачёта чемпионата.