"Это мечта всей жизни". Сына российского миллиардера взяли в "Формулу-1"

Никита Мазепин будет выступать за команду Haas со следующего сезона.

Даже если концерн Red Bull решит отказаться от услуг Даниила Квята, в следующем году в "Формуле-1" всё же будет российский пилот. Американская команда Haas объявила о подписании контракта с Никитой Мазепиным.

Guenther welcomes Nikita Mazepin to the team.



His quotes in full 👉 https://t.co/P3OzlTDntq#HaasF1 pic.twitter.com/dTxIHxLIQV — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 1, 2020

Никите 21 год, он является сыном российского миллиардера Дмитрия Мазепина. В этом сезоне гонщик выступает в "Формуле-2", где в данный момент занимает третье место в общем зачёте. В активе россиянина две победы и шесть подиумов.

— Стать гонщиком "Формулы-1" — для меня это мечта всей жизни, ставшая реальностью. Я очень ценю доверие со стороны Джина Хааса, Гюнтера Штайнера и всей команды. Они дали молодому пилоту шанс, и я благодарю их за это, — прокомментировал новость Мазепин.