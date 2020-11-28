Квята включили в десятку самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы-1"

По словам инсайдеров, в год он получает далеко не 750 тысяч евро.

Российский гонщик Scuderia Alpha Tauri Даниил Квят зарабатывает в год не менее четырёх миллионов евро, как об этом ранее сообщалось в рейтинге Business Book GP 2020. По данным портала "Чемпионат.сom", он входит в десятку самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы-1".

Таким образом, лучший гонщик России в год получает не меньше четырёх миллионов евро. Именно такие гонорары у мексиканца Серхио Переса и немца Нико Хюлькенберга, которые замыкают топ-10 самых высокооплачиваемых пилотов "Формулы-1". Собеседник издания не стал раскрывать точную зарплату россиянина, но отметил, что 750 тысяч евро в год получают юниоры, а Квят уже шестой год в "Больших призах".