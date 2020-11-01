Сначала развод, теперь увольнение. Как лучший гонщик России остался на улице в 26 лет

У Даниила Квята в жизни чёрная полоса. Сначала он расстался с матерью своего ребёнка, а сейчас ему вполне конкретно грозят увольнением из команды "Формулы-1". Вариантов остаться в королевских гонках почти нет, а ведь пилоту 26 лет.

Михаэль Шумахер и Фернандо Алонсо к 26 годам были двукратными чемпионами мира. Себастьян Феттель — и вовсе четырёхкратным. Виталий Петров в 26 только попал в "Формулу-1". А вот Даниил Квят в те же годы рискует окончательно из неё вылететь. Да, гонщик из Уфы уже однажды оставался за бортом "Королевских гонок", но сейчас всё выглядит куда серьёзнее. Тогда, в 2017 году, Квят считался перспективным пилотом, который никак не может совладать с собственным пылом, из-за чего часто попадает в аварии. Сейчас он стал намного спокойнее, но это может стать для него приговором как для гонщика "Формулы-1".

Положение Квята в AlphaTauri откровенно слабое: в этом сезоне он набрал лишь 14 очков, в то время как его партнёр Пьер Гасли — 63, имея при этом в активе ещё и сенсационную победу в Италии. Казалось бы, в такой ситуации нужно бы поднажать, но последний Гран-при получился для Квята абсолютно худшим за всю его карьеру. Российский гонщик финишировал на последнем 19-м месте, отстав от лидера на целых два круга. И всё это на фоне пятого места того же Гасли.

После такого перформанса от Квята боссы Red Bull объявили о том, что если с Гасли они контракт продлевают, то вот по второму месту в команде пока ничего не ясно. На машину Квята претендует перспективный японский гонщик Юки Цунода, который сейчас занимает третье место в общем зачёте "Формулы-2". Если 20-летний пилот до конца сезона не растеряет скорость и завоюет нужное количество очков для суперлицензии "Ф-1", он наверняка отберёт место Квята, оставив россиянина без работы.

We can tell by his face that @yuki_TY0511 won't be forgetting this day in a while! 😁 pic.twitter.com/VFiDSnCqdj — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 14, 2020

При таком сценарии это будет абсолютно кошмарный год для российского гонщика, ведь зимой он потерял ещё и семью. Квят расстался со своей подругой Келли Пике, и это сразу после рождения дочки Пенелопы, которая осталась с матерью. Даниил не раздувает из этого драму, но просто посмотрите, как он праздновал Новый год: этот взгляд говорит о многом.

По поводу своего будущего в "Формуле-1" российский гонщик будто бы тоже не переживает. Он прекрасно понимает ситуацию и даёт преисполненные фатализма комментарии в духе "чему быть, того не миновать".

— Слушайте, честно — я совсем об этом не беспокоюсь. Если я буду выступать в "Ф-1" в следующем году — то хорошо. А если нет — то так тому и быть. Ещё ничего не решено. Знаете, в этих безумных условиях случиться может что угодно. Нужно бороться до конца, использовать все шансы. В оставшихся пяти гонках я сделаю всё возможное. А потом — что бы ни случилось — буду принимать решение, исходя из сложившейся ситуации, — заявил Квят.

Понятно, что уфимский гонщик постарается показать свой максимум. И в последние два сезона он не раз становился лучшим пилотом пелотона по работе рулём и педалью газа. Но эти локальные победы не принесли ему желаемых результатов. Последний значимый успех Квята остался в июле 2019 года, когда он выиграл кубок за третье место в Германии сразу после рождения дочери. Казалось, что радостное событие дополнительно мотивировало россиянина, а сейчас он словно пребывает в унынии. Как итог — печальные результаты, которые вот-вот выльются в увольнение.

Кажется, что прощание с AlphaTauri для Квята неизбежно. И самое печальное, что другой подходящей команды для российского пилота сейчас просто нет. Все коллективы, которые могут позволить себе не рента-драйверов, уже объявили свои составы на 2021 год. В Mercedes или Ferrari Даниилу всё равно не попасть, спонсоров у него нет, поэтому следующий сезон почти наверняка пройдёт без него.

Реальных вариантов продолжения карьеры несколько. Наиболее вероятным в такой ситуации кажется уход в другие гоночные серии. Электрическая "Формула Е", круговые Indycar или Nascar, а может, и вовсе гонки на выносливость или ралли — Квят вполне мог бы попробовать найти себя в других дисциплинах, помимо "Ф-1". Если же он решит любой ценой цепляться за место в "Королевских гонках", то ему стоит воспользоваться своим же сценарием 2018 года, когда он трудился в качестве резервного пилота Ferrari, который работал на симуляторе.

Хотя, возможно, в сложившейся ситуации Квяту нужна тотальная перезагрузка. Когда его спросили, кем бы он стал, если не гонщиком "Формулы-1", россиянин уверенно ответил: боксёром.