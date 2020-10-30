"Я сваливаю". Болид-беспилотник въехал в стену на старте гонки — видео

Предполагается, что это могло произойти из-за плохой видимости на трассе.

Roborace is the world first driver-less/autonomous motorsports category.



This is one of their first live-broadcasted events.



This was the second run.



It drove straight into a wall. pic.twitter.com/ss5R2YVRi3 — Ryan (@dogryan100) October 29, 2020

На втором этапе автогонок Roborace автономный гоночный болид команды SIT врезался в стену через несколько секунд после начала гонки. За провальным стартом беспилотника наблюдали тысячи зрителей твич-трансляции. Один из инженеров SIT рассказал об аварии на автомобильном портале Reddit.

На кадрах видно, что гоночный болид Acronis Autonomous, представляющий команду SIT и разработанный швейцарским институтом технологий Шаффхаузена, стартовал вторым. На видеозаписи можно заметить, что практически сразу после старта машина разворачивает колёса вправо и въезжает в бетонное ограждение. В результате аварии автомобиль повредил бампер, но в целом получил несущественные повреждения, поскольку не успел разогнаться. Также было опубликовано видео непосредственно из кабины пострадавшего беспилотника.

По словам разработчиков, они не знают, что именно стало причиной такого поведения болида, но предполагают, что это могло произойти по причине плохой видимости на трассе. Также остаётся неясным, почему алгоритмы не остановили автомобиль перед препятствием, допустив столкновение.

В то же время инженер SIT высказал мнение, что неисправность в машине возникла задолго до аварии, когда автомобиль совершал тестовый круг под управлением водителя. Во время поездки по непонятным причинам рулевое управление заблокировалось на максимальном правом повороте. Автор предположил, что произошёл некий всплеск в контроллере болида, который не смогла блокировать система отказа. В случае блокировки автомобиль смог бы затормозить.

Специалист также отметил, что разработчики впервые столкнулись с подобным поведением своего беспилотника. По словам инженера, пострадавшую машину отправили на диагностику и ремонт, так что в следующем заезде команду SIT будет представлять стандартный автомобиль Roborace.

Пользователи соцсетей с иронией отреагировали на произошедшее. Так, один из юзеров в "Твиттере" указал, что этой машине просто всё надоело и она решила сбежать, а другой отметил, что у робота налицо некоторые суицидальные наклонности. Ещё один читатель поделился радостной мыслью, что до "захвата мира машинами" ещё далеко.