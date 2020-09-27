Удар и пожар. Гонщики попали в страшную аварию на "Формуле-2" в Сочи — видео

Вторая гонка этапа серии "Формула-2" в Сочи была приостановлена из-за жёсткой аварии на шестом круге. На одном из поворотов столкнулись британец Джек Эйткен из Campos и пилот Hitech GP итальянский автогонщик Лука Гьотто.
F2 de büyük kaza ve kırmızı bayrak.🔴 Ghiotto ve Aitken arasında büyük bir kaza meydana geliyor. #F2 #FIAF2 #RussianGP @F2Turkiye @F1tutkumuz @F1Krampon pic.twitter.com/iTcAi9txOa— Mick Schumacher Türkiye🇹🇷 (@MickSumiTr) September 27, 2020
От удара болид Эйткена отбросило в барьер. Машина Гьотто проехала чуть дальше, врезалась в ограждение и вспыхнула. Пилоту Hitech GP удалось самостоятельно выбраться из горящей и объятой дымом техники. Оба гонщика не пострадали.
Gros accident en F2, les pilotes vont bien. #RussianGP #F2 pic.twitter.com/XotvvdoaMM— Sam Mc Fly (@Mc_Fly_Twitt) September 27, 2020
Gif by @Mattzel89
В итоге было принято решение не возобновлять гонку. Результаты заезда подводили по итогам пяти первых кругов. На пьедестал поднялись китаец Гуань Джоу из UNI-Virtuosi с золотом, россиянин Никита Мазепин из Hitech GP с серебром и пилот PREMA немец Мик Шумахер с бронзой.
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