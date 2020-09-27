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Удар и пожар. Гонщики попали в страшную аварию на "Формуле-2" в Сочи — видео

Пилотам удалось самостоятельно выбраться из разбитых болидов.

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Вторая гонка этапа серии "Формула-2" в Сочи была приостановлена из-за жёсткой аварии на шестом круге. На одном из поворотов столкнулись британец Джек Эйткен из Campos и пилот Hitech GP итальянский автогонщик Лука Гьотто.

От удара болид Эйткена отбросило в барьер. Машина Гьотто проехала чуть дальше, врезалась в ограждение и вспыхнула. Пилоту Hitech GP удалось самостоятельно выбраться из горящей и объятой дымом техники. Оба гонщика не пострадали.

В итоге было принято решение не возобновлять гонку. Результаты заезда подводили по итогам пяти первых кругов. На пьедестал поднялись китаец Гуань Джоу из UNI-Virtuosi с золотом, россиянин Никита Мазепин из Hitech GP с серебром и пилот PREMA немец Мик Шумахер с бронзой.

Три дня до Гран-при Сочи. Падение исторического рекорда "Формулы" едет снимать Netflix

В календаре "Формулы-1" близится знаковый для всех российских болельщиков день — Гран-при в Сочи. Гонка в России не раз становилась знаковой, но в этот раз всё по-особенному: Льюис Хэмилтон готовится побить вечный рекорд Михаэля Шумахера, такое даже Netflix не может пропустить.

Ранее сообщалось, что Aston Martin доедет до "Формулы-1" впервые за 60 с лишним лет. За руль любимой машины Бонда сядет четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, который уходит из Ferrari.

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