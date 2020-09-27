"Тушил второго парня". Мать единственного выжившего курсанта c Ан-26 встретилась с Зеленским

Мать курсанта Вячеслава Золочевского, единственного выжившего при крушении самолёта Ан-26 в Харьковской области, пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства отметил, что власти окажут семье всю необходимую помощь. В свою очередь женщина сказала, что помощь потребуется больше тем, кто потерял своих детей в катастрофе.
— Главное, чтобы ребёнок был здоров. Смог спастись. Он тушил второго парня... Это очень тяжело пережить каждой матери, очень большая трагедия. У меня дети. Поэтому я сильная за счёт детей, — заявила мать курсанта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с самим Вячеславом Золочевским. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер поведал, что, по словам курсанта, "всё происходило как в компьютерной игре". А отец молодого человека позднее сообщил, что сам трижды выжил в авиакатастрофах.
Катастрофа совести. Почему Минобороны Украины хочет свалить вину за крушение Ан-26 и гибель 26 военных на пилотовНад украинским городом Чугуевом в Харьковской области при заходе на посадку разбился военно-транспортный самолёт Ан-26 ВВС Украины. В момент крушения на борту находилось 27 человек, из которых 20 — курсанты. Перед падением пилот самолёта сообщил об отказе левого двигателя. Непонятно, почему самолёт оказался в небе: его планировали отправить на ремонт. Теперь Минобороны Украины утверждает, что он был в полном порядке. Таким образом, вину за авиакатастрофу собираются свалить на пилотов.
Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт.
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