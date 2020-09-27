"Тушил второго парня". Мать единственного выжившего курсанта c Ан-26 встретилась с Зеленским

Катастрофа совести. Почему Минобороны Украины хочет свалить вину за крушение Ан-26 и гибель 26 военных на пилотов Над украинским городом Чугуевом в Харьковской области при заходе на посадку разбился военно-транспортный самолёт Ан-26 ВВС Украины. В момент крушения на борту находилось 27 человек, из которых 20 — курсанты. Перед падением пилот самолёта сообщил об отказе левого двигателя. Непонятно, почему самолёт оказался в небе: его планировали отправить на ремонт. Теперь Минобороны Украины утверждает, что он был в полном порядке. Таким образом, вину за авиакатастрофу собираются свалить на пилотов.