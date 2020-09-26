"Я падал три раза". Отец выжившего при падении Ан-26 заявил, что тоже попадал в авиакатастрофы

Отец курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего после крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом, заявил, что и сам попадал в авиакатастрофы. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Сегодня".

— Я падал три раза. То, что сын выжил, — это говорит о том, что он сын своего отца, — отметил Виталий Золочевский.

Кроме того, отец пострадавшего добавил, что у сына нет переломов, только ушибы. Он также уточнил, что курсант не выпрыгивал из воздушного судна, а его буквально выбросило из самолёта.

Ранее с Вячеславом Золочевским встретился президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер поведал, что, по словам курсанта, "всё происходило как в компьютерной игре".