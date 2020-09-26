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"Я падал три раза". Отец выжившего при падении Ан-26 заявил, что тоже попадал в авиакатастрофы

Отмечается, что у пострадавшего курсанта нет переломов, только ушибы.

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Фото © ТАСС / EPA

Отец курсанта Вячеслава Золочевского, выжившего после крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом, заявил, что и сам попадал в авиакатастрофы. Об этом он рассказал в беседе с изданием "Сегодня".

Я падал три раза. То, что сын выжил, — это говорит о том, что он сын своего отца, — отметил Виталий Золочевский.

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Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибло 26 человек.

Кроме того, отец пострадавшего добавил, что у сына нет переломов, только ушибы. Он также уточнил, что курсант не выпрыгивал из воздушного судна, а его буквально выбросило из самолёта.

Ранее с Вячеславом Золочевским встретился президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства пожелал ему скорейшего выздоровления. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер поведал, что, по словам курсанта, "всё происходило как в компьютерной игре".

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Глава Харьковской области сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Он уточнял, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта.

Момент крушения самолёта Ан-26 под Харьковом попал на видео

Тела всех погибших уже найдены.

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