Учёные выяснили, на какую "хитрость" способен коронавирус

Сразу два исследования, опубликованных в журнале Science, указывают на то, что почти 14% случаев тяжёлой формы коронавируса связаны с недостатком интерферона в организме. Это одна из главных "хитростей" инфекции, которая открывает перед медиками новые подходы к её лечению. Об этом сообщает Bloomberg.

— Появляется всё больше данных, свидетельствующих о том, что значительная часть пациентов с CoViD-19 серьёзно заболевают из-за нарушенного интерферонового ответа, — говорится в материале.

Замедленное появление интерферона позволяет вирусу размножиться, другие части иммунной системы начинают на это реагировать, а поскольку всё это происходит с задержкой, то иммунный ответ на вирус накапливается слишком большой и может вызвать воспаление лёгких.

Причём, что любопытно, более подвержены этому мужчины старшего возраста. К тому же из общего числа пациентов, где антитела организма атаковали не вирус, а интерферон, 94% были представителями сильного пола старше 65. Это позволяет предположить, что использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.