Глава центра Гамалеи раскрыл, возможно ли заражение коронавирусом между прививками

Инфицирование коронавирусом не перейдёт в заболевание, если произойдёт между приёмом двух вакцин от CoViD-19. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист подчеркнул: риск заражения инфекцией остаётся всегда, но ни к чему плохому он не приведёт, при этом вакцинироваться "всё равно надо".

— Если в это время произойдёт инфицирование, это только может привести к тому, что инфицированность не перейдёт в заболеваемость. Если и возникнет какая-то клиника, она возникнет в ослабленной форме, — пояснил Гинцбург.