Глава центра Гамалеи раскрыл, возможно ли заражение коронавирусом между прививками

Инфицирование коронавирусом не перейдёт в заболевание, если произойдёт между приёмом двух вакцин от CoViD-19. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Специалист подчеркнул: риск заражения инфекцией остаётся всегда, но ни к чему плохому он не приведёт, при этом вакцинироваться "всё равно надо".
— Если в это время произойдёт инфицирование, это только может привести к тому, что инфицированность не перейдёт в заболеваемость. Если и возникнет какая-то клиника, она возникнет в ослабленной форме, — пояснил Гинцбург.
Глава центра Гамалеи рассказал о тестировании вакцины: Ввёл ещё 30 марта и прекрасно себя чувствуюАкадемик РАН Александр Гинцбург рассказал, что в течение всего этого времени продолжал работать и даже до сих пор не был в отпуске.
Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.
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