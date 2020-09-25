Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Глава центра Гамалеи раскрыл, возможно ли заражение коронавирусом между прививками

Гинцбург считает необходимым вакцинироваться от CoViD-19.

109

Фото © Pixabay

Инфицирование коронавирусом не перейдёт в заболевание, если произойдёт между приёмом двух вакцин от CoViD-19. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист подчеркнул: риск заражения инфекцией остаётся всегда, но ни к чему плохому он не приведёт, при этом вакцинироваться "всё равно надо".

Если в это время произойдёт инфицирование, это только может привести к тому, что инфицированность не перейдёт в заболеваемость. Если и возникнет какая-то клиника, она возникнет в ослабленной форме, — пояснил Гинцбург.

Глава центра Гамалеи рассказал о тестировании вакцины: Ввёл ещё 30 марта и прекрасно себя чувствую

Академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что в течение всего этого времени продолжал работать и даже до сих пор не был в отпуске.

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса сообщил президент России Владимир Путин 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.

Гинцбург заявил, что российская вакцина будет защищать от коронавируса не менее двух лет

Он отметил, что отечественный препарат отличается от иностранных тем, что он двухкомпонентный.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.