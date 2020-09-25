ФАС будет регулировать цены на препараты от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба совместно с Минздравом РФ будут регулировать цены на некоторые препараты для лечения коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Мы ряд препаратов разрешили для амбулаторного применения, сейчас они включаются в список жизненно важных препаратов, и Федеральная антимонопольная служба вместе с Министерством здравоохранения будут регулировать цены, — сообщил он.

В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ряд средств против коронавируса попадёт уже в ближайшую неделю, о чём сообщалось ранее.