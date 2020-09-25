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ФАС будет регулировать цены на препараты от коронавируса

Кроме того, часть лекарств против CoViD-19 в ближайшую неделю включат в список жизненно важных.

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Фото © Pixabay

Федеральная антимонопольная служба совместно с Минздравом РФ будут регулировать цены на некоторые препараты для лечения коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мы ряд препаратов разрешили для амбулаторного применения, сейчас они включаются в список жизненно важных препаратов, и Федеральная антимонопольная служба вместе с Министерством здравоохранения будут регулировать цены, — сообщил он.

Мурашко — о ситуации с коронавирусом: В России число тяжёлых пациентов не увеличивается

Гражданам следует продолжать соблюдать профилактические меры, отметил министр.

В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ряд средств против коронавируса попадёт уже в ближайшую неделю, о чём сообщалось ранее.

Названа цена ещё одного российского лекарства от коронавируса. Оно чуть дешевле, чем "Арепливир"

В будущем препарат могут включить в список жизненно важных.

Напомним, Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусом. До этого препараты было разрешено применять только в стационарах.

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