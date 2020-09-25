ФАС будет регулировать цены на препараты от коронавируса

Федеральная антимонопольная служба совместно с Минздравом РФ будут регулировать цены на некоторые препараты для лечения коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
— Мы ряд препаратов разрешили для амбулаторного применения, сейчас они включаются в список жизненно важных препаратов, и Федеральная антимонопольная служба вместе с Министерством здравоохранения будут регулировать цены, — сообщил он.
Мурашко — о ситуации с коронавирусом: В России число тяжёлых пациентов не увеличиваетсяГражданам следует продолжать соблюдать профилактические меры, отметил министр.
В список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ряд средств против коронавируса попадёт уже в ближайшую неделю, о чём сообщалось ранее.
Названа цена ещё одного российского лекарства от коронавируса. Оно чуть дешевле, чем "Арепливир"В будущем препарат могут включить в список жизненно важных.
Напомним, Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусом. До этого препараты было разрешено применять только в стационарах.
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