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Мурашко — о ситуации с коронавирусом: В России число тяжёлых пациентов не увеличивается

Гражданам следует продолжать соблюдать профилактические меры, отметил министр.

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Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Число тяжёлых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, в России не увеличивается. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Населению нужно продолжать соблюдать меры профилактики CoViD-19, — подчеркнул министр.

Мурашко добавил, что за время эпидемии CoViD-19 в России было возведено 30 новых инфекционных больниц и корпусов.

Роспотребнадзор опроверг начало второй волны эпидемии коронавируса

При этом в последние дни количество новых случаев заболевания в стране увеличивается.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 7212 новых пациентов с коронавирусом, из них 1560 — в Москве. В столице с 28 сентября будут введены меры для самых уязвимых категорий граждан. В частности, выходить из дома не рекомендовано пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

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