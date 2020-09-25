Мурашко — о ситуации с коронавирусом: В России число тяжёлых пациентов не увеличивается

Число тяжёлых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, в России не увеличивается. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
— Населению нужно продолжать соблюдать меры профилактики CoViD-19, — подчеркнул министр.
Мурашко добавил, что за время эпидемии CoViD-19 в России было возведено 30 новых инфекционных больниц и корпусов.
Роспотребнадзор опроверг начало второй волны эпидемии коронавирусаПри этом в последние дни количество новых случаев заболевания в стране увеличивается.
Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 7212 новых пациентов с коронавирусом, из них 1560 — в Москве. В столице с 28 сентября будут введены меры для самых уязвимых категорий граждан. В частности, выходить из дома не рекомендовано пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.
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