Мурашко — о ситуации с коронавирусом: В России число тяжёлых пациентов не увеличивается

Мурашко добавил, что за время эпидемии CoViD-19 в России было возведено 30 новых инфекционных больниц и корпусов.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 7212 новых пациентов с коронавирусом, из них 1560 — в Москве. В столице с 28 сентября будут введены меры для самых уязвимых категорий граждан. В частности, выходить из дома не рекомендовано пенсионерам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.