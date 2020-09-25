Собянин сообщил о введении в Москве мер из-за коронавируса

В Москве в связи с ситуацией вокруг коронавируса с 28 сентября вводят меры для самых уязвимых категорий граждан. Об этом сообщил столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции со ссылкой на распоряжение мэра города Сергея Собянина.

В обращении к москвичам градоначальник указал, что в последние дни в столице значительно увеличилось число новых пациентов с CoViD-19. Он напомнил, что с приближением холодов происходит и традиционный рост простудных заболеваний.

Наложение коронавируса и простуды может быть очень опасным и иметь тяжёлые последствия. Поэтому люди, особенно пожилые и страдающие хроническими заболеваниями, должны беречь себя. В связи с этим с понедельника жителям Москвы старше 65 лет и с хроническими болезнями не следует выходить из дома без особой надобности.

Кроме того, им рекомендуется перейти на удалёнку или взять отпуск на работе. Руководителям компаний рекомендовано "вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим", а также обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, указано в обращении Собянина.

Мэр также подчеркнул, что от граждан требуются дисциплина и ответственность.

— Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах. И непременно — проявите особое внимание к пожилым и хронически больным людям, которые с сегодняшнего дня вновь должны оставаться дома, — обратился он к москвичам.