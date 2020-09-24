Собянин: Число заболевших гриппом и ОРВИ за три недели увеличилось в Москве в три раза
Ранее градоначальник заявлял об усложнении ситуации с CoViD-19 в столице.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число жителей столицы, которые заболели гриппом и ОРВИ, за последние три недели увеличилось в три раза. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала "Россия-1".
— Накладываются процессы, связанные с ростом заболевших ОРВИ и гриппом. Вот количество заболевших ОРВИ и гриппом у нас за последние три недели выросло в три раза, — отметил Собянин.
Мэр столицы добавил, что необходимо делать прививки, чтобы минимизировать риск заболеваний.
Ранее Собянин заявлял, что в российской столице усложняется ситуация с коронавирусом в связи с ростом числа госпитализаций.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий