Собянин: Число заболевших гриппом и ОРВИ за три недели увеличилось в Москве в три раза

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число жителей столицы, которые заболели гриппом и ОРВИ, за последние три недели увеличилось в три раза. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

— Накладываются процессы, связанные с ростом заболевших ОРВИ и гриппом. Вот количество заболевших ОРВИ и гриппом у нас за последние три недели выросло в три раза, — отметил Собянин.

Мэр столицы добавил, что необходимо делать прививки, чтобы минимизировать риск заболеваний.