Половина сотрудников Сбербанка перейдёт на удалёнку после рекомендаций мэрии Москвы

Сбербанк решил перевести 50% сотрудников на удалённый режим работы после рекомендаций, озвученных мэрией Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
— В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы, — рассказали в финансовой организации.
Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в МосквеСтоличный мэр отметил, что в городе растёт число госпитализаций пациентов с CoViD-19.
В банке также отметили, что в период самоизоляции технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов учреждения позволили 74 тысячам офисных сотрудников работать дистанционно.
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин направил руководителям крупных компаний письма с просьбой вернуть на удалённую работу часть сотрудников.
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