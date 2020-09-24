Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Половина сотрудников Сбербанка перейдёт на удалёнку после рекомендаций мэрии Москвы

В учреждении отметили, что в период самоизоляции из дома эффективно работали 74 тысячи специалистов.

117

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

Сбербанк решил перевести 50% сотрудников на удалённый режим работы после рекомендаций, озвученных мэрией Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы, — рассказали в финансовой организации.

Собянин заявил об усложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Столичный мэр отметил, что в городе растёт число госпитализаций пациентов с CoViD-19.

В банке также отметили, что в период самоизоляции технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов учреждения позволили 74 тысячам офисных сотрудников работать дистанционно.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин направил руководителям крупных компаний письма с просьбой вернуть на удалённую работу часть сотрудников.

Выбор редакции

Сбер рассказывал об инновациях, а зрители в это время жаловались на комиссии и зависающие банкоматы

сегодня в 15:39

В России предложили не увольнять за пьянство на "удалёнке"

сегодня в 00:06

Собянин: Число заболевших гриппом и ОРВИ за три недели увеличилось в Москве в три раза

сегодня в 18:54

В Минске задержали ещё одного адвоката белорусской оппозиционерки Колесниковой

сегодня в 19:25

Кадры решают всё. Как президент встретился с избранными губернаторами

сегодня в 19:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.