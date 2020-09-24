Половина сотрудников Сбербанка перейдёт на удалёнку после рекомендаций мэрии Москвы

Сбербанк решил перевести 50% сотрудников на удалённый режим работы после рекомендаций, озвученных мэрией Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

— В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы, — рассказали в финансовой организации.

В банке также отметили, что в период самоизоляции технологические возможности и высокий уровень IT-сервисов учреждения позволили 74 тысячам офисных сотрудников работать дистанционно.