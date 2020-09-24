Собянин попросил вернуть на удалёнку сотрудников крупных компаний

Мэр Москвы Сергей Собянин направил руководителям крупных компаний письма с просьбой вернуть на удалённую работу часть сотрудников. Информацию об этом подтвердили в столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Как сообщил РИА "Новости" первый заместитель руководителя пресс-службы градоначальника Борис Булай, речь идёт о более чем пяти тысячах московских фирм. По словам собеседника агентства, мера направлена на безопасность граждан и позволит максимально ограничить контакты между людьми.
Путин — о медицинских масках: Не всегда комфортно, но болеть-то хужеС людьми следует работать аккуратно и ненавязчиво, отметил глава государства.
Напомним, за минувшие сутки в Москве было выявлено 1050 новых пациентов с коронавирусом, что является максимумом за три месяца.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что проблему коронавируса нельзя выводить на второй план, иначе она снова станет испытанием для всей страны. Глава государства отметил, что повторно вводить ограничительные меры никому не хочется.
Комментариев: 0