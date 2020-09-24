Собянин попросил вернуть на удалёнку сотрудников крупных компаний

Мэр Москвы Сергей Собянин направил руководителям крупных компаний письма с просьбой вернуть на удалённую работу часть сотрудников. Информацию об этом подтвердили в столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщил РИА "Новости" первый заместитель руководителя пресс-службы градоначальника Борис Булай, речь идёт о более чем пяти тысячах московских фирм. По словам собеседника агентства, мера направлена на безопасность граждан и позволит максимально ограничить контакты между людьми.

Напомним, за минувшие сутки в Москве было выявлено 1050 новых пациентов с коронавирусом, что является максимумом за три месяца.