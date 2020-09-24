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Фармацевт: Препарат от коронавируса "Авифавир" будет отпускаться по рецепту

Пациентам необходимо наблюдение медиков, так как у лекарства есть побочные эффекты.

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Фото © ТАСС / Смирнов Владимир

Российский препарат от CoViD-19 "Авифавир" в розничной продаже будет распространяться исключительно по рецепту врача. В этом уверен директор научно-исследовательского центра компании "Герофарм" Роман Драй.

Препарат довольно сложный, у него есть много нежелательных реакций, в том числе тератогенный эффект (влияние на плод у беременных женщин. — Прим. Лайфа), поэтому его нужно назначать под наблюдением врача. Это в любом случае будет по рецепту, — отметил он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

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В будущем препарат могут включить в список жизненно важных.

Фармацевт считает, что в первое время возможен дефицит лекарства в больницах. В таких случаях в аптеках его точно не будет, добавил Драй. По его словам, в розничную продажу "Авифавир" поступит только в том случае, если производство препарата будет превышать спрос на него.

Как ранее сообщал Лайф, "Авифавир" стал первым в мире препаратом от CoViD-19, содержащим активное действующее вещество фавипиравир. В конце весны лекарство получило регистрационное удостоверение Минздрава, а в начале лета ведомство включило его в список методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению инфекции.

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