Фармацевт: Препарат от коронавируса "Авифавир" будет отпускаться по рецепту

Российский препарат от CoViD-19 "Авифавир" в розничной продаже будет распространяться исключительно по рецепту врача. В этом уверен директор научно-исследовательского центра компании "Герофарм" Роман Драй.

— Препарат довольно сложный, у него есть много нежелательных реакций, в том числе тератогенный эффект (влияние на плод у беременных женщин. — Прим. Лайфа), поэтому его нужно назначать под наблюдением врача. Это в любом случае будет по рецепту, — отметил он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Фармацевт считает, что в первое время возможен дефицит лекарства в больницах. В таких случаях в аптеках его точно не будет, добавил Драй. По его словам, в розничную продажу "Авифавир" поступит только в том случае, если производство препарата будет превышать спрос на него.