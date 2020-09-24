Стало известно, как определить угрозу преждевременной смерти

Группа учёных из Канады и Ирана выяснила, что избыточные жировые отложения в области живота увеличивают риск преждевременной смерти даже при нормальном весе. Об этом пишет MedicalXpress.

Учёные изучили 72 научные работы и рассмотрели показатели здоровья более 2,5 миллиона добровольцев за период от трёх до 24 лет. Во время исследований они обращали внимание на окружность талии и бёдер, а также их соотношение, процент жировой массы тела и другие параметры.

В итоге оказалось, что у пациентов с жиром на животе вероятность ранней смерти куда выше, чем у людей с жиром на бёдрах. Каждые десять сантиметров в талии повышают риск на 11%, отмечают учёные.