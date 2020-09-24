Россиянка стала королевой красоты среди мам

Россиянка Алёна Комарова, которая завоевала титул Mrs. Russia Eurasia Planet и представит страну на конкурсе "Миссис планета", в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" объяснила цель конкурса для мам и рассказала, почему решила поучаствовать в нём.
Петербурженка уточнила, что многие девочки растут на сказке про Золушку и их мечтой становится свадьба с "принцем".
— Встретить принца и выйти замуж — хорошо, но что же дальше? Конкурсы красоты для мам показывают нам, что мы можем быть активными, яркими, — заявила Комарова.
По словам собеседницы, такие мамы, как она, оказывают помощь обществу благотворительными проектами, поддержкой молодых родительниц, привлечением внимания к различным проблемам. Комарова отметила, что во время состязания иногда чувствовала себя не в своей тарелке, ведь соперницы были яркими и очень самоуверенными. При этом в конкурсе были важнее внутренние качества, а не внешние параметры.
— Показать себя, свою индивидуальность, дать понять, что ты хочешь помогать этому миру. В первую очередь конкурс красоты для мам — это больше про красоту внутреннюю, а не внешнюю, — добавила победительница.
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"В этом году в конкурсе принимало участие 36 замужних дам в возрасте от 40 лет.
Ранее титул "Миссис Россия — 2020" завоевала многодетная мать из Нижегородской области.
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