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Россиянка стала королевой красоты среди мам

Алёна Комарова рассказала о цели конкурса и о том, почему на мечтах о принце не стоит останавливаться.

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Фото © VK / topspb_tv

Россиянка Алёна Комарова, которая завоевала титул Mrs. Russia Eurasia Planet и представит страну на конкурсе "Миссис планета", в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" объяснила цель конкурса для мам и рассказала, почему решила поучаствовать в нём.

Петербурженка уточнила, что многие девочки растут на сказке про Золушку и их мечтой становится свадьба с "принцем".

Встретить принца и выйти замуж — хорошо, но что же дальше? Конкурсы красоты для мам показывают нам, что мы можем быть активными, яркими, — заявила Комарова.

Фото © СоцсетиФото © Соцсети

Фото © Соцсети

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По словам собеседницы, такие мамы, как она, оказывают помощь обществу благотворительными проектами, поддержкой молодых родительниц, привлечением внимания к различным проблемам. Комарова отметила, что во время состязания иногда чувствовала себя не в своей тарелке, ведь соперницы были яркими и очень самоуверенными. При этом в конкурсе были важнее внутренние качества, а не внешние параметры.

Показать себя, свою индивидуальность, дать понять, что ты хочешь помогать этому миру. В первую очередь конкурс красоты для мам — это больше про красоту внутреннюю, а не внешнюю, — добавила победительница.

Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная — 2020"

В этом году в конкурсе принимало участие 36 замужних дам в возрасте от 40 лет.

Ранее титул "Миссис Россия — 2020" завоевала многодетная мать из Нижегородской области.

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