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В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

Такая мера поможет увеличить социальные пособия, уверен депутат Андрей Исаев.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Первый зампред фракции "Единая Россия", член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев подтвердил, что в стране планируют поднять прожиточный минимум.

Да, безусловно, величина прожиточного минимума в России будет повышена. Правительство сейчас предложило новый механизм расчёта прожиточного минимума, — приводит слова Исаева RT.

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Отмечается, что соответствующие поправки уже одобрили на заседании правительства.

Также он отметил, что речь в данном случае идёт о расчёте не из потребительской корзины, а по отношению к медианному среднедушевому доходу. По расчётам правительства, это поможет более существенно и быстро повысить прожиточный минимум, что, в свою очередь, положительно отразится на социальных пособиях и выплатах.

Ранее о планах правительства повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Произойти это может уже в следующем году.

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