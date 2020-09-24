В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

Также он отметил, что речь в данном случае идёт о расчёте не из потребительской корзины, а по отношению к медианному среднедушевому доходу. По расчётам правительства, это поможет более существенно и быстро повысить прожиточный минимум, что, в свою очередь, положительно отразится на социальных пособиях и выплатах.