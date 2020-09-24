В Госдуме оценили предложение повысить прожиточный минимум

Первый зампред фракции "Единая Россия", член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев подтвердил, что в стране планируют поднять прожиточный минимум.
— Да, безусловно, величина прожиточного минимума в России будет повышена. Правительство сейчас предложило новый механизм расчёта прожиточного минимума, — приводит слова Исаева RT.
СМИ: Минтруд предложил по-новому рассчитывать прожиточный минимум и МРОТОтмечается, что соответствующие поправки уже одобрили на заседании правительства.
Также он отметил, что речь в данном случае идёт о расчёте не из потребительской корзины, а по отношению к медианному среднедушевому доходу. По расчётам правительства, это поможет более существенно и быстро повысить прожиточный минимум, что, в свою очередь, положительно отразится на социальных пособиях и выплатах.
Ранее о планах правительства повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Произойти это может уже в следующем году.
Лента новостей
"Устраняем нарушения". В "Перекрёстках" после закрытия магазина из-за нарушений решили провести инструктаж с сотрудниками
сегодня в 14:41
На Урале рабочие с высоты выкинули дверь на голову прохожему
сегодня в 14:21
Памфилова — о победе уборщицы на выборах главы села: Никакого подлога там не было
сегодня в 14:16
Комментариев: 0