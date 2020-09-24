Жителей Москвы призвали продолжать носить маски и сократить количество контактов

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Москве призвал горожан носить средства защиты и по возможности сократить количество контактов.

— В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста, — отметили в оперштабе.

Там также подчеркнули, что развитие ситуации с CoViD-19 зависит и от самих москвичей и их сознательности.