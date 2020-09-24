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Жителей Москвы призвали продолжать носить маски и сократить количество контактов

В столичном оперштабе отметили, что развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сандурская Софья

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Москве призвал горожан носить средства защиты и по возможности сократить количество контактов.

В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста, — отметили в оперштабе.

В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько "Перекрёстков" и "Магнолий"

Всего в столице за несоблюдение мер предосторожности приостановили деятельность 43 предприятий торговли.

Там также подчеркнули, что развитие ситуации с CoViD-19 зависит и от самих москвичей и их сознательности.

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С людьми следует работать аккуратно и ненавязчиво, отметил глава государства.

Напомним, за прошедшие сутки в Москве выявили 1050 случаев коронавируса, что является максимумом за три месяца.

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