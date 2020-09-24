Жителей Москвы призвали продолжать носить маски и сократить количество контактов

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Москве призвал горожан носить средства защиты и по возможности сократить количество контактов.
— В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста, — отметили в оперштабе.
В Москве за нарушение масочного режима закрыли несколько "Перекрёстков" и "Магнолий"Всего в столице за несоблюдение мер предосторожности приостановили деятельность 43 предприятий торговли.
Там также подчеркнули, что развитие ситуации с CoViD-19 зависит и от самих москвичей и их сознательности.
Путин — о медицинских масках: Не всегда комфортно, но болеть-то хужеС людьми следует работать аккуратно и ненавязчиво, отметил глава государства.
Напомним, за прошедшие сутки в Москве выявили 1050 случаев коронавируса, что является максимумом за три месяца.
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