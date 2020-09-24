Ещё 1050 случаев коронавируса выявили за сутки в Москве. Это максимум за три месяца

За последние сутки в Москве выявлено 1050 новых случаев коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1304 пациента, общее число поборовших болезнь москвичей увеличилось до 241 656 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Отметим, что больше всего новых заражённых коронавирусом пациентов в возрастной группе от 18 до 45 лет (41,3%). Возраст 24,1% заболевших, у которых инфекция была выявлена в минувшие сутки, — от 46 до 65 лет.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними граждане находятся под медицинским наблюдением. За две недели среднесуточный темп прироста новых случаев CoViD-19 составляет 0,3%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Рост заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на наличие инфекции в организме — ежедневно проводится порядка 60 тысяч исследований на коронавирус. Во-вторых, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом.

В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали выходить в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение. Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в городе побывало уже более полутора миллионов гостей из регионов РФ.