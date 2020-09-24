В России выявили 6595 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили ещё 6595 случаев коронавируса, при этом у 24% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зарегистрировано 1 128 836 заболевших в 85 регионах.
В пятёрке по выявляемости — Москва (+1050 случаев за сутки), Петербург (+215), Подмосковье (+205), Ростовская область (+189) и Воронежская область (+162). Ситуация в остальных регионах выглядит так:
Фото © "Стопкоронавирус.рф"
За сутки умерло 149 пациентов с CoViD-19 (19 948 летальных исходов за весь период), а полностью выздоровело 6130 человек (уже 929 829 поборовших болезнь с начала эпидемии).
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Больше всего выздоровевших в Москве (+1304 пациента, выписавшихся за сутки), Подмосковье (+169), Кемеровской (+166), Иркутской (+164) и Ульяновской областях (+158). По остальным регионам ситуация следующая:
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