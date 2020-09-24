Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В России выявили 6595 новых случаев коронавируса

При этом число выздоровевших с начала эпидемии уже приближается к миллиону.

172
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

За сутки в России выявили ещё 6595 случаев коронавируса, при этом у 24% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране зарегистрировано 1 128 836 заболевших в 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости — Москва (+1050 случаев за сутки), Петербург (+215), Подмосковье (+205), Ростовская область (+189) и Воронежская область (+162). Ситуация в остальных регионах выглядит так:

Фото © "Стопкоронавирус.рф"

Фото © "Стопкоронавирус.рф"

За сутки умерло 149 пациентов с CoViD-19 (19 948 летальных исходов за весь период), а полностью выздоровело 6130 человек (уже 929 829 поборовших болезнь с начала эпидемии).

Путин продлил меры по коронавирусу для иностранцев

Они позволяют не продлевать визы и вид на жительство.

Больше всего выздоровевших в Москве (+1304 пациента, выписавшихся за сутки), Подмосковье (+169), Кемеровской (+166), Иркутской (+164) и Ульяновской областях (+158). По остальным регионам ситуация следующая:

Выбор редакции