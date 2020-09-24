В Британии тысячи человек заразят коронавирусом ради проверки вакцины

Учёные из Великобритании для проверки вакцины от коронавируса планируют ввести частицы инфекции более чем двум тысячам добровольцев. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Подобным образом учёные намерены выяснить, какой из препаратов покажет наиболее действенный результат. Планируется, что сначала испытуемым введут препарат, а через месяц заразят вирусом. Добровольцам заплатят по четыре тысячи фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей). Для снижения рисков осложнений будет использоваться противовирусный препарат "Ремдесивир".

Профессор Оксфордского университета Доминик Уилкинсон отметил, что такие методы не противоречат нормам этики, так как речь идёт о глобальной угрозе.