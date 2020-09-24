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В Британии тысячи человек заразят коронавирусом ради проверки вакцины

По словам профессора Оксфордского университета Доминика Уилкинсона, это не противоречит нормам этики.

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Фото © Pixabay

Учёные из Великобритании для проверки вакцины от коронавируса планируют ввести частицы инфекции более чем двум тысячам добровольцев. Об этом со ссылкой на источники сообщает Financial Times.

Подобным образом учёные намерены выяснить, какой из препаратов покажет наиболее действенный результат. Планируется, что сначала испытуемым введут препарат, а через месяц заразят вирусом. Добровольцам заплатят по четыре тысячи фунтов стерлингов (около 400 тысяч рублей). Для снижения рисков осложнений будет использоваться противовирусный препарат "Ремдесивир".

В Великобритании возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса

Специалисты подтвердили, что это безопасно.

Профессор Оксфордского университета Доминик Уилкинсон отметил, что такие методы не противоречат нормам этики, так как речь идёт о глобальной угрозе.

Ранее Лайф сообщал, что в США планируется возобновить испытания оксфордской вакцины от CoViD-19.

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