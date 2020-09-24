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В аэропорту Красноярска дебошир жёстко избил полицейского — видео

На помощь пострадавшему пришёл коллега, и только после этого хулигана удалось скрутить.

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Видео © VK / 7 канал Красноярск

В аэропорту Красноярска мужчина жёстко избил полицейского, об этом сообщает местный Седьмой канал.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что хулиган ударяет стража порядка по лицу, а затем начинает бить руками и ногами. Правоохранитель не сопротивляется, лишь прикрывает голову.

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Злоумышленник оставил раненого истекать кровью на улице и сбежал.

На помощь коллеге подбегает ещё один полицейский, вдвоём им удаётся скрутить напавшего. Свидетель драки рассказал, что пьяный мужчина сцепился в кафе с другим посетителем. Сотрудник полиции прибыл на вызов и повёл дебошира к выходу из здания аэропорта. В этот момент злоумышленник и набросился на стража порядка.

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