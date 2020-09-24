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"Бред полнейший". Пашаев резко отреагировал на заявления нового адвоката Ефремова

По его словам, человек с высшим образованием такого бы не написал.

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Фото © Instagram / Эльман Пашаев

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко отреагировал на слова нового защитника актёра Романа Филиппова, который заявил, что его предшественник оказывал давление на артиста.

Это бред полнейший. Я не верю, что он такие вещи написал. И это же не влияет никак. Если он с такой позиции пошёл, чтобы получить минимальный срок, — у меня нет слов, — сказал Пашаев в интервью телеканалу "Москва 24".

Стало известно, как новый адвокат Ефремова решил добиваться смягчения приговора

Не последнюю роль в этом сыграет бывший защитник артиста.

Он подчеркнул, что адвокат с высшим или хотя бы средним техническим образованием такого никогда бы не написал.

Ранее сообщалось, что Филиппов в апелляционной жалобе на приговор Ефремову указал на несоответствующее профессиональной этике поведение Пашаева. По словам адвоката, давление на Ефремова лишило артиста права на защиту.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, но пока он находится на карантине в СИЗО. После приговора Ефремов успел также поменять адвоката. Вместо Эльмана Пашаева представлять интересы артиста будут Роман Филиппов и Владимир Васильев. На Пашаева же обрушилась критика, и позже его лишили адвокатского статуса.

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