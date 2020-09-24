"Бред полнейший". Пашаев резко отреагировал на заявления нового адвоката Ефремова

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко отреагировал на слова нового защитника актёра Романа Филиппова, который заявил, что его предшественник оказывал давление на артиста.

— Это бред полнейший. Я не верю, что он такие вещи написал. И это же не влияет никак. Если он с такой позиции пошёл, чтобы получить минимальный срок, — у меня нет слов, — сказал Пашаев в интервью телеканалу "Москва 24".

Он подчеркнул, что адвокат с высшим или хотя бы средним техническим образованием такого никогда бы не написал.

Ранее сообщалось, что Филиппов в апелляционной жалобе на приговор Ефремову указал на несоответствующее профессиональной этике поведение Пашаева. По словам адвоката, давление на Ефремова лишило артиста права на защиту.