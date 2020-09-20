Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Новый адвокат Ефремова объяснил, почему просит условный срок для актёра

По его словам, сейчас рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон.

378

Фото © ТАСС / Кузьмиченок Василий

Новый адвокат Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП, объяснил, почему просит условный срок для актёра. В беседе с ТАСС Владимир Васильев рассказал, что артист признаёт свою вину и раскаивается в содеянном.

Условный срок — это право суда. Закон позволяет при определённых условиях твёрдо просить условный срок. Такие условия есть, — отметил правозащитник, отвечая на вопрос, в связи с чем Ефремов может рассчитывать на условный срок.

"Много одарённых людей". Ефремов пошутил о российских заключённых

Актёр отметил, что в СИЗО ему легче, чем в армии.

По поводу компенсации потерпевшим Васильев заметил, что сейчас рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон.

Другой адвокат артиста, Роман Филиппов, также сообщил о подаче жалобы на приговор Михаилу Ефремову.

Апелляционные жалобы в суд поданы 18 сентября. Наша позиция — это полное искреннее раскаяние, — подчеркнул он в комментарии Лайфу.

Ранее сообщалось, что адвокат Васильев подал жалобу в суд, в которой просит назначить актёру наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет условно. Также жалобы подали и бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев, и компания "Стоун-XXI", владевшая разбитым при аварии автомобилем. На данный момент дата рассмотрения жалоб на приговор не назначена.

Адвокат объяснила, как Ефремову получить условный срок

Накануне о замене наказания попросил новый юрист артиста.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника актёра Эльмана Пашаева в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса. Позже совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил его адвокатского статуса на один год.

Выбор редакции