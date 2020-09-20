Новый адвокат Ефремова объяснил, почему просит условный срок для актёра

Новый адвокат Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП, объяснил, почему просит условный срок для актёра. В беседе с ТАСС Владимир Васильев рассказал, что артист признаёт свою вину и раскаивается в содеянном.
— Условный срок — это право суда. Закон позволяет при определённых условиях твёрдо просить условный срок. Такие условия есть, — отметил правозащитник, отвечая на вопрос, в связи с чем Ефремов может рассчитывать на условный срок.
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По поводу компенсации потерпевшим Васильев заметил, что сейчас рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон.
Другой адвокат артиста, Роман Филиппов, также сообщил о подаче жалобы на приговор Михаилу Ефремову.
— Апелляционные жалобы в суд поданы 18 сентября. Наша позиция — это полное искреннее раскаяние, — подчеркнул он в комментарии Лайфу.
Ранее сообщалось, что адвокат Васильев подал жалобу в суд, в которой просит назначить актёру наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет условно. Также жалобы подали и бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев, и компания "Стоун-XXI", владевшая разбитым при аварии автомобилем. На данный момент дата рассмотрения жалоб на приговор не назначена.
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Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. При этом члены Федеральной палаты адвокатов обвинили бывшего защитника актёра Эльмана Пашаева в нарушении адвокатской этики, а Минюст предложил лишить его адвокатского статуса. Позже совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил его адвокатского статуса на один год.