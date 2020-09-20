Новый адвокат Ефремова объяснил, почему просит условный срок для актёра

Новый адвокат Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП, объяснил, почему просит условный срок для актёра. В беседе с ТАСС Владимир Васильев рассказал, что артист признаёт свою вину и раскаивается в содеянном.

— Условный срок — это право суда. Закон позволяет при определённых условиях твёрдо просить условный срок. Такие условия есть, — отметил правозащитник, отвечая на вопрос, в связи с чем Ефремов может рассчитывать на условный срок.

По поводу компенсации потерпевшим Васильев заметил, что сейчас рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон.

Другой адвокат артиста, Роман Филиппов, также сообщил о подаче жалобы на приговор Михаилу Ефремову.

— Апелляционные жалобы в суд поданы 18 сентября. Наша позиция — это полное искреннее раскаяние, — подчеркнул он в комментарии Лайфу.

Ранее сообщалось, что адвокат Васильев подал жалобу в суд, в которой просит назначить актёру наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет условно. Также жалобы подали и бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев, и компания "Стоун-XXI", владевшая разбитым при аварии автомобилем. На данный момент дата рассмотрения жалоб на приговор не назначена.