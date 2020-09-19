Адвокат объяснила, как Ефремову получить условный срок

Адвокат Наталья Моросникова раскрыла вероятный сценарий смягчения срока актёру Михаилу Ефремову, которого приговорили к восьми годам лишения свободы по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом. В беседе с МК юрист заявила, что у артиста есть только два пути.

Первый из них — добиваться снижения наказания. Однако Моросникова не считает, что результат рассмотрения апелляционной жалобы будет успешным, ведь Ефремова уже приговорили к реальному сроку. Она пояснила: чтобы делать выводы, необходимо ознакомиться с приговором суда и понять, какие из обстоятельств были признаны отягчающими, а какие — смягчающими.

Второй путь — попытаться вернуть уголовное дело в прокуратуру, а затем на новое рассмотрение. Адвокат не считает, что новый юрист актёра выберет этот вариант. Начать следовало бы "с дисциплинарок по обоим защитникам".

— Например, адвокат потерпевших не имел права представлять их интересы, потому что к нему сначала обратился артист. А обращение уже считается консультацией, — добавил специалист.

Кроме того, по словам Моросниковой, право Ефремова на защиту было нарушено из-за непогашенной судимости Эльмана Пашаева на момент, когда он получил адвокатский статус. Это обстоятельство может стать поводом для пересмотра дела, уточнила юрист. Она добавила: пересмотр возможен лишь в том случае, если окажется, что второй адвокат — Елизавета Шаргородская — была помощником Пашаева, а не полноценным защитником.