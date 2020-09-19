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Адвокат объяснила, как Ефремову получить условный срок

Накануне о замене наказания попросил новый юрист артиста.

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Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Адвокат Наталья Моросникова раскрыла вероятный сценарий смягчения срока актёру Михаилу Ефремову, которого приговорили к восьми годам лишения свободы по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом. В беседе с МК юрист заявила, что у артиста есть только два пути.

Первый из них — добиваться снижения наказания. Однако Моросникова не считает, что результат рассмотрения апелляционной жалобы будет успешным, ведь Ефремова уже приговорили к реальному сроку. Она пояснила: чтобы делать выводы, необходимо ознакомиться с приговором суда и понять, какие из обстоятельств были признаны отягчающими, а какие — смягчающими.

Второй путь — попытаться вернуть уголовное дело в прокуратуру, а затем на новое рассмотрение. Адвокат не считает, что новый юрист актёра выберет этот вариант. Начать следовало бы "с дисциплинарок по обоим защитникам".

Например, адвокат потерпевших не имел права представлять их интересы, потому что к нему сначала обратился артист. А обращение уже считается консультацией, — добавил специалист.

Кроме того, по словам Моросниковой, право Ефремова на защиту было нарушено из-за непогашенной судимости Эльмана Пашаева на момент, когда он получил адвокатский статус. Это обстоятельство может стать поводом для пересмотра дела, уточнила юрист. Она добавила: пересмотр возможен лишь в том случае, если окажется, что второй адвокат — Елизавета Шаргородская — была помощником Пашаева, а не полноценным защитником.

Новый адвокат просит заменить Ефремову срок на условный

Ранее артист отказался от услуг Эльмана Пашаева.

Напомним, 8 сентября Ефремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Интересы артиста на процессе представлял Эльман Пашаев. Однако после приговора на адвоката обрушился шквал критики. Некоторые коллеги обвинили его в нарушении этики, в результате защитника лишили адвокатского статуса. В СМИ даже появились предположения, что юрист сделал всё возможное, чтобы "утопить" своего подзащитного, поскольку в прошлом он потерял в ДТП семью. Сам Ефремов также отказался от его услуг.

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