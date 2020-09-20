"Нулей много". Пашаев признался, что всё же получил гонорар от Ефремова

Бывший адвокат Эльман Пашаев признался, что всё же получил от актёра Михаила Ефремова деньги за защиту в суде по делу о ДТП со смертельным исходом. Точную сумму он раскрывать не стал, однако намекнул, что она была крупной.

— Это адвокатская тайна, нельзя [её разглашать]. Нулей много [в сумме], — сказал он в эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.

Пашаев объяснил, что сумму гонорара рассчитывал, исходя из большого объёма работы. Бывший адвокат также отметил, что изначально Ефремов ожидал более серьёзного срока, чем тот, что ему назначили. По словам Пашаева, потерпевшие не хотели идти на контакт, в связи с чем артист рассчитывал быть приговорённым к 10 годам тюрьмы.

Кроме того, экс-юрист опроверг слова правозащитников о том, что Ефремов остался недоволен оказанными Пашаевым услугами. По его словам, артист встречался с ним в СИЗО и даже просил ему что-то передать.