"Нулей много". Пашаев признался, что всё же получил гонорар от Ефремова

Бывший адвокат Эльман Пашаев признался, что всё же получил от актёра Михаила Ефремова деньги за защиту в суде по делу о ДТП со смертельным исходом. Точную сумму он раскрывать не стал, однако намекнул, что она была крупной.
— Это адвокатская тайна, нельзя [её разглашать]. Нулей много [в сумме], — сказал он в эфире программы "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.
"Глупость и грязь". Пашаев ответил на сообщения об 11-миллионном гонораре от ЕфремоваЮрист ранее заявлял, что работал бесплатно.
Пашаев объяснил, что сумму гонорара рассчитывал, исходя из большого объёма работы. Бывший адвокат также отметил, что изначально Ефремов ожидал более серьёзного срока, чем тот, что ему назначили. По словам Пашаева, потерпевшие не хотели идти на контакт, в связи с чем артист рассчитывал быть приговорённым к 10 годам тюрьмы.
Кроме того, экс-юрист опроверг слова правозащитников о том, что Ефремов остался недоволен оказанными Пашаевым услугами. По его словам, артист встречался с ним в СИЗО и даже просил ему что-то передать.
После скандального дела о ДТП с участием Михаила Ефремова, по результатам которого артиста приговорили к восьми годам лишения свободы, на его адвоката Эльмана Пашаева обрушилась масса критики. Во время посещения Ефремова в СИЗО после суда юрист предложил ему обжаловать приговор в самый последний день, чем вызвал у актёра подозрения. После этого Ефремов нанял себе нового адвоката, а Пашаева позже лишили адвокатского статуса.