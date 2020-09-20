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Мать погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что простила артиста

Родственники не советовались с женщиной, когда отказывались от компенсации со стороны виновника аварии.

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Фото © Павел Зубов / "Собеседник.ru"

Мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, заявила, что простила артиста, забравшего жизнь её сына. Об этом Мария Захарова рассказала изданию "Собеседник", журналисты которого приехали в село Кузьминское.

Естественно. Даже говорить нечего! — ответила пенсионерка на вопрос, смогла бы она простить Ефремова.

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Актёр отметил, что в СИЗО ему легче, чем в армии.

Мария рассказала, что родственники, которые были признаны потерпевшими в деле, не советовались с ней по поводу компенсации или какого-либо другого искупления вины со стороны Ефремова. Сама она потерпевшей признана не была. Кроме того, женщина не знала о приговоре Ефремову и удивилась, когда ей сказали, что у актёра шестеро детей, трое из которых — несовершеннолетние. В конце интервью Мария призналась, что бы сказала Ефремову, встретившись с ним лицом к лицу.

Ну что же теперь делать? Царствие небесное. Так уж получилось, — ответила женщина.

Напомним, ДТП, унёсшее жизнь Сергея Захарова, произошло в Москве 8 июня. Михаила Ефремова признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы. Почти все потерпевшие отказались от денежной компенсации со стороны артиста, кроме сына погибшего, которому Ефремова обязали выплатить 800 тысяч рублей.

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