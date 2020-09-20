Мать погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что простила артиста

Мария рассказала, что родственники, которые были признаны потерпевшими в деле, не советовались с ней по поводу компенсации или какого-либо другого искупления вины со стороны Ефремова. Сама она потерпевшей признана не была. Кроме того, женщина не знала о приговоре Ефремову и удивилась, когда ей сказали, что у актёра шестеро детей, трое из которых — несовершеннолетние. В конце интервью Мария призналась, что бы сказала Ефремову, встретившись с ним лицом к лицу.