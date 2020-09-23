Стало известно, как новый адвокат Ефремова решил добиваться смягчения приговора

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов обвинил его предыдущего защитника Эльмана Пашаева в давлении на актёра. В апелляционной жалобе на приговор юрист заявил, что поведение его коллеги не соответствует профессиональной этике адвоката.

— Давление на Ефремова М.О. со стороны защитника Пашаева Э.М. фактически привело к лишению подзащитного Ефремова права на защиту, — говорится в опубликованной 5-tv.ru апелляции, поданной Филипповым в Мосгорсуд 17 сентября.

В связи с этим адвокат попросил суд смягчить приговор осуждённого на восемь лет актёра.