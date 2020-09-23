Стало известно, как новый адвокат Ефремова решил добиваться смягчения приговора

Новый адвокат Михаила Ефремова Роман Филиппов обвинил его предыдущего защитника Эльмана Пашаева в давлении на актёра. В апелляционной жалобе на приговор юрист заявил, что поведение его коллеги не соответствует профессиональной этике адвоката.
— Давление на Ефремова М.О. со стороны защитника Пашаева Э.М. фактически привело к лишению подзащитного Ефремова права на защиту, — говорится в опубликованной 5-tv.ru апелляции, поданной Филипповым в Мосгорсуд 17 сентября.
В связи с этим адвокат попросил суд смягчить приговор осуждённого на восемь лет актёра.
Новый адвокат Ефремова объяснил, почему просит условный срок для актёраПо его словам, сейчас рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон.
Ранее сообщалось, что адвокат Васильев подал жалобу в суд, в которой просит назначить актёру наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет условно. Также жалобы подали и бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев, и компания "Стоун-XXI", владевшая разбитым при аварии автомобилем. На данный момент дата рассмотрения жалоб на приговор не назначена.