Кроссовер сбившего пешеходов рэпера подселили к смертоносному внедорожнику Ефремова

Белый Infiniti рэпера Эллея (Эльмин Гулиев) после его наезда на пешеходов в центре Москвы эвакуировали на аварийную стоянку. По данным телеканала "360", иномарку музыканта отогнали прямо к разбитому Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова.
Фото © Телеканал "360"
У машины Эллея расплющена передняя часть, из развороченного капота торчат провода и другие детали, а переднее левое колесо спущено. Автомобиль Ефремова тоже остаётся в плачевном состоянии после смертельного ДТП, которое произошло на Смоленской площади 8 июня. Обе машины приняли удар на себя, спасая нарушителей, которые ими управляли.
Полиция задержала рэпера Эллея, сбившего на Infiniti пешеходов в центре МосквыПо факту ДТП было возбуждено уголовное дело.
Напомним, в самом центре Москвы Infiniti после столкновения с другой иномаркой влетел в прохожих. За рулём авто был начинающий рэпер Эллей. Артист тут же рассказал Лайфу свою версию причин и обстоятельств аварии. Позднее было опубликовано видео, на котором отчётливо видно, как за 200 метров до места аварии рэпер прибавил скорость и проехал на "красный, переходящий в зелёный" сигнал светофора.