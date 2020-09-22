Кроссовер сбившего пешеходов рэпера подселили к смертоносному внедорожнику Ефремова

Белый Infiniti рэпера Эллея (Эльмин Гулиев) после его наезда на пешеходов в центре Москвы эвакуировали на аварийную стоянку. По данным телеканала "360", иномарку музыканта отогнали прямо к разбитому Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова.

У машины Эллея расплющена передняя часть, из развороченного капота торчат провода и другие детали, а переднее левое колесо спущено. Автомобиль Ефремова тоже остаётся в плачевном состоянии после смертельного ДТП, которое произошло на Смоленской площади 8 июня. Обе машины приняли удар на себя, спасая нарушителей, которые ими управляли.