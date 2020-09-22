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Кроссовер сбившего пешеходов рэпера подселили к смертоносному внедорожнику Ефремова

Автомобили получили похожие повреждения — от удара смята передняя часть.

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Белый Infiniti рэпера Эллея (Эльмин Гулиев) после его наезда на пешеходов в центре Москвы эвакуировали на аварийную стоянку. По данным телеканала "360", иномарку музыканта отогнали прямо к разбитому Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова.

Фото © Телеканал "360"

Фото © Телеканал "360"

У машины Эллея расплющена передняя часть, из развороченного капота торчат провода и другие детали, а переднее левое колесо спущено. Автомобиль Ефремова тоже остаётся в плачевном состоянии после смертельного ДТП, которое произошло на Смоленской площади 8 июня. Обе машины приняли удар на себя, спасая нарушителей, которые ими управляли.

Полиция задержала рэпера Эллея, сбившего на Infiniti пешеходов в центре Москвы

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в самом центре Москвы Infiniti после столкновения с другой иномаркой влетел в прохожих. За рулём авто был начинающий рэпер Эллей. Артист тут же рассказал Лайфу свою версию причин и обстоятельств аварии. Позднее было опубликовано видео, на котором отчётливо видно, как за 200 метров до места аварии рэпер прибавил скорость и проехал на "красный, переходящий в зелёный" сигнал светофора.

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